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Эдуард Пальчис не вышел с Окрестина после «суток». Теперь он фигурант уголовного дела

27.10.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогер Эдуард Пальчис, отбывавший 30 суток на Окрестина, не вышел на свободу после окончания административного ареста. Как сообщили его друзьям в ЦИП на Окрестина, блогер теперь — фигурант уголовного дела.


Фото: Виктория Щукевич / Facebook

— Мы приехали встречать Эдуарда, но он не вышел. В ЦИП сказали, что он в ИВС, а там — что он фигурант уголовного дела, которое ведет Следственный комитет, — рассказали друзья блогера.

Пока не известно, по какому делу проходит Пальчис. Возможно, речь идет об уголовном деле о массовых беспорядках.

Напомним, Эдуард Пальчис пропал в конце сентября. Его жена Виктория Щукевич обратилась через Facebook к журналистам и СМИ с просьбой осветить исчезновение ее супруга. По ее словам, в последнее время он подозревал за собой слежку, поэтому планировал переехать в безопасное место, предупредив, что какое-то время будет недоступен. По словам женщины, «режим тишины» с его стороны затянулся, поэтому она вынуждена была поднять тревогу.

30 сентября Виктория сообщила, что ее муж находится на Окрестина.

В июне Пальчис два раза был заочно приговорен судом к 15 суткам ареста.

Пять лет назад Эдуард Пальчис уже проходил по уголовному делу. На своем сайте Пальчис публиковал материалы с критикой белорусских и российских властей под псевдонимом Джон Сильвер. После задержания КГБ в 2015 году он переехал в Украину. В январе 2016 года его арестовали в России, а в конце мая экстрадировали в Беларусь.

Обвинения Эдуарду Пальчису предъявляли по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни — его усмотрели в девяти публикациях на сайте); а также по ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов) — речь о неких двух коллажах.

Белорусские правозащитники признали Пальчиса политзаключенным. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала к его освобождению.

В конце октября 2016 года Мингорсуд признал виновным блогера Эдуарда Пальчиса и приговорил его к 1 году и 9 месяцам без направления в учреждение открытого типа. Пальчиса освободили в зале суда. С учетом уже проведенного времени в СИЗО ему оставалось провести под подпиской о невыезде всего месяц.

 
 
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В конце сентября блогер оказался на Окрестина. В июне Пальчис два раза был заочно приговорен судом к 15 суткам ареста.
 
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