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Головченко рассказал, когда пройдет Всебелорусское народное собрание

27.10.2020 21:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всебелорусское народное собрание пройдет в январе-феврале следующего года. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил глава правительства Роман Головченко.


Фото: government.ru

По словам премьер-министра, собрание состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале. С учетом эпидемической обстановки сроки и формат собрания могут быть скорректированы.

— Отличие предстоящего народного собрания от предыдущих заключается в том, что на него будут выноситься не только вопросы социально-экономического развития страны, но и общественно-политического развития Беларуси, — заявил Головченко. Он добавил, что все предложения, которые звучат сегодня на диалоговых площадках по всей стране будут аккумулироваться организационным комитетом, который внесет их на рассмотрение собрания, «создав почву для обсуждения возможных вопросов модернизации общественно-политической системы Беларуси».

Ранее Лукашенко, напомним, анонсировал Всебелорусское народное собрание «в декабре, в крайнем случае — в январе».

 
 
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С учетом эпидемической обстановки сроки и формат собрания могут быть скорректированы.
 
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