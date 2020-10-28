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Посол в Аргентине отозвал заявление об отставке, написав новое, с отказом работать на лицо, «не имеющее право выражать волю народа»
28.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко
— После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое, с требованием освободить меня от должности посла уже на основании статьи 41 — в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору, — сказал Владимир Астапенко.
Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси. В частности допущены:
— Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа, — поясняет Астапенко.
Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.
Напомним, после президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично. Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в
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Посол в Аргентине отозвал заявление об отставке, написав новое, с отказом работать на лицо, «не имеющее право выражать волю народа»
Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра...
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