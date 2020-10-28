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Бюджет прожиточного минимума вырастет с 1 ноября в Беларуси

28.10.2020 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. В Беларуси с 1 ноября устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) и минимальные потребительские бюджеты, соответствующие постановления министерства труда и социальной защиты населения опубликованы в среду на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В документах данные показатели установлены как в среднем на душу населения, так и для разных социально-демографических групп. Они будут действовать с 1 ноября текущего года по 31 января 2021 года. Суммы вырастут, но совсем незначительно.

Так, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установили в размере 258,11 рубля, что на 2 рубля 1 копейку больше, чем сейчас. Для трудоспособного населения сумма составит 285,68 рубля (ранее – 285,04 рубля), для пенсионеров - 195,15 рубля (ранее - 193,92), для студентов - 248,06 рубля (ранее – 246,72 рубля). Для детей в возрасте до трех лет БПМ составит 165,18 рубля вместо 160,79 рубля, в возрасте от трех до шести лет - 228,85 вместо 224,70 рубля, в возрасте от шести до восемнадцати лет - 278,16 рубля вместо 274,48 рубля.

Эти изменения повлияют на некоторые виды пенсий, доплат и пособий: они увеличатся пропорционально росту бюджета прожиточного минимума. В последний раз БПМ менялся с 1 августа.

Минимальные потребительские бюджеты установлены в соответствии с ценами сентября текущего года. Для трудоспособного населения размер этого показателя составит 528,30 рубля (ранее - 522,13 рубля), для пенсионеров  - 410,10 рубля (ранее - 404,52). Минимальный потребительский бюджет для детей в возрасте до трех лет установлен в размере 352,55 рубля вместо 344,25 рубля, в возрасте от трех до шести лет - 448,14 рубля вместо 447,30, в возрасте от шести до восемнадцати лет - 457,49 рубля вместо 449,28. На одного члена семьи из четырех человек полагается 419,78 рубля (ранее - 413,10 рубля,) на одного члена молодой семьи из трех человек - 450,43 рубля (ранее - 446,97).

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Теги: Минск
 
 
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Бюджет прожиточного минимума, который будет действовать до конца января 2021 года, незначительно увеличится для всех слоев населения.
 
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