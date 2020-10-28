За 2020 год в Беларуси закрылись уже 19 тысяч ИП

За прошедший период 2020 года в Беларуси зарегистрировано 24.320 индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность 18.866 ИП. Об этом сообщает Белстат

По официальным данным больше всего уменьшилось количество ИП в оптовой и розничной торговле — 7.273 (+3,6% к январю— сентябрю 2019 года). Далее следует: транспортная деятельность — 2.464 (+10,2%), строительство — 1.807 (-11,1%), прочие услуги — 1.587 (-10,4%), профессиональная научная и техническая помощь — 1.481 (-6,1%), промышленность — 926 (+5,6%), информация и связь — 702 (-9,3%), административные и вспомогательные услуги — 678 (-6,6%), операции с недвижимостью — 373 (+28,2%).

Как сообщает Белстат, на 1 октября 2020 года в стране работало 269 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество ИП по сравнению с такой же прошлогодней датой выросло на 5,3%. За девять месяцев с начала 2020 года рост количества индивидуальный предпринимателей составил 4%.

Наибольшее количество ИП находится в Минске — 82.322.

Для примера, в 2019 году было зарегистрировано 37.438 индивидуальных предпринимателей, а ликвидировано 25.208 ИП.

«Если брать статистику, то можно рапортовать, что в малом бизнесе все хорошо. Нет текущих данных, сколько ИП подали заявление о ликвидации в Минюст. Это сухие цифры, из которых сложно делать выводы», — пояснил председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, приводит его слова naviny.by

Шумченко рассказал, что есть прирост индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли, а также таксисты, которые регистрируются как ИП.

«Но надо учесть, что несколько лет назад было сокращение на 31%, и этот уровень до сих пор не восстановлен», — заметил руководитель объединения.

Свое мнение об ухудшении экономической ситуации в Беларуси рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. Он считает, что из-за зажатия рублевой ликвидности Нацбанком, не расширяется рублевое кредитование, предприятия не получают кредиты и поэтому вынуждение уменьшать обороты производства.

«Это будет приводить к дальнейшему ухудшению динамики ВВП. Если посмотреть на ситуацию с позиции банков, то и здесь сложно найти поводы для оптимизма. С одной стороны — ухудшается качество их активов из-за проблем с обслуживанием долгов предприятий. С другой стороны — продолжается отток депозитов, из-за чего банки могут столкнуться с ситуацией недостатка ликвидности и проблемами с выполнением собственных обязательств», — предполагает Крук.

По его мнению, такой сценарий развития событий чреват полномасштабным кризисом.

«Страна уверенным курсом движется к полномасштабному экономическому кризису. Но пока актуален вопрос о том, в какой форме, через какие симптомы он будет проявляться в первую очередь», — заключил Крук.