Сдавать валюту или покупать? Какие курсы установили банки в середине недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Столичные банки утром в среду реализуют доллар по курсу от 2,57 рубля, евро - от 3,028 рубля, российский рубль - от 3,33 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

На торгах в начале текущей недели в рост пошли сразу все три основные валюты корзины. Во вторник белорусский рубль продолжил ослабевать, в результате чего доллар, евро и российский рубль прибавили больше копейки.

В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду доллар и евро снова подорожали, российский руль немного подешевел. Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость валют.

Лучший курсу доллара в 2,57 рубля установил утром в среду Беларусбанк. В "ВТБ Банке" американскую валюту можно купить по курсу в 2,577 рубля, в "Банке Решение", "БСБ Банке", "Абсолютбанке" и "Паритетбанке" - в 2,579 рубля. В остальных столичных обменниках можно найти доллар по курсу от 2,58 до 2,61 рубля.

Выгоднее всего покупать евро в отделениях Беларусбанка по курсу 3,028 рубля. В "ВТБ Банке" евро предлагают по 3,035 рубля, в "Абсолютабанке" - по 3,036 рубля. В других банках по городу курс общеевропейской валюты варьируется от 3,038 до 3,07 рубля.

Самый низкий курс продажи российского рубля в 3,33 белорусского рубля за сотню установлен в некоторых отделениях "Абсолютабнка". В "Паритетбанке" российский рубль реализуют по 3,333 рубля, в "БСБ Банке", "Технобанке", банке "Дабрабыт" и "МТБанке" - по 3,335 рубля. Также российскую валюту в Минске можно приобрести по курсу от 3,339 до 3,4 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.