Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»

В небольшом домике площадью 25 «квадратов» есть кухня и гостиная (она же, видимо и спальня). В дом подведена вода, но душевая кабинка и туалет размещены на участке.

Глядя на фотографии в объявлении, можно понять, что главным достоинством этой дачи является ухоженный участок площадью 8 соток. Здесь и зеленый газон, и цветы, и дорожки, и вместительная площадка для барбекю.

Этот каркасный дом в живописном месте в Витебской области (158 километров от МКАД) идеально подойдет тем, кто любит проводить лето у воды. Рядом – красивейшее Лепельское озеро.