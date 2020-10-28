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Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»

28.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На смену «дикому» загородному самострою, когда каждый стремился возвести на своем участке нечто экстравагантное, пришли простые аккуратные домики небольшой площади. Маленькие постройки легко эксплуатировать, недорого обогревать, да, и в конце концов, несложно продать. Мы изучили базу загородных объектов нашего портала и выбрали несколько крошечных загородных домов, не старше 2-3 лет. Среди них как летние дачи, так и дома, в которых можно жить круглый год.

Садовый домик в стиле скандинавского шале за $25.000

Этот стильный домик находится в садовом товариществе «Верас-91», что в 28 километрах от МКАД в Мядельском направлении. Точная площадь данного каркасно-засыпного дома не указана, но судя по фото, здесь около 20-25 «квадратов».

В объявлении отмечается, что «дача подойдет как для молодых, так и для людей в возрасте».

Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»

Душа и туалета в доме пока нет, но собственник отмечает возможность их организации. Ну и конечно главный козырь объекта – удачное расположение: рядом с лесом и на берегу пруда.

Площадь участка – 10 соток.

Мини-дача с ухоженным участком за $35.000

Эта дача-«малышка» с большой террасой находится неподалеку от реабилитационного центра «Аксаковщина», в 25 километрах от МКАД в Раковском направлении.

Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»

В небольшом домике площадью 25 «квадратов» есть кухня и гостиная (она же, видимо и спальня). В дом подведена вода, но душевая кабинка и туалет размещены на участке.

Глядя на фотографии в объявлении, можно понять, что главным достоинством этой дачи является ухоженный участок площадью 8 соток. Здесь и зеленый газон, и цветы, и дорожки, и вместительная площадка для барбекю.

Домик на Лепельском озере за $9.400 

Этот каркасный дом в живописном месте в Витебской области (158 километров от МКАД) идеально подойдет тем, кто любит проводить лето у воды. Рядом – красивейшее Лепельское озеро.

Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»

Автор объявления рассказывает, что в поселке сегодня практически не осталось местных жителей, а летом здесь отдыхают исключительно минчане и витебчане.

Благодаря грамотной планировке дома, здесь есть изолированная отдельная спальня, гостиная, кухня и санузел. Правда, вода и канализация в доме пока не подключены (под них сделаны выводы): унитаз, душевую кабину, бойлер и умывальник новому собственнику придется устанавливать самостоятельно. Зато в доме площадью 39 «квадратов» оборудована металлическая печь на дровах и установлены все розетки и выключатели.

Площадь участка – 15 соток.

Финский домик с сауной за $23.000

Если вы мечтали о небольшом, но уютном доме со всеми удобствами, то обратите внимание на этот финский домик в Марьиной Горке, что в 51 километре от МКАД.

Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»

Постройку, к слову, можно использовать не только летом, но и круглый год. В пешей доступности – инфраструктура небольшого городка (магазины, транспорт, поликлиника), а в самом доме есть центральный водопровод и канализация.

Деревянный дом состоит из двух этажей, общая площадь которых – 34 «квадрата». Автор объявления пишет, что в доме установлены стеклопакеты, а пол, перекрытия и крыша утеплены. Внутри постройка оснащена инфракрасными батареями, работающими от сети. Кроме того, оба уровня обогреваются от камина. Приятный бонус – небольшая сауна, которая расположена прямо в доме.

Площадь участка, который находится в зоне коттеджной застройки – 10 соток.

Компактный дом в Буйничах за $50.000

Этот новый дом располагается в Могилевской области, в поселке Буйничи (194 километра от МКАД), на участке в 15 соток. В доме есть электричество, вода и местная канализация, к участку подведен газ. Постройка площадью 40 «квадратов» (почти дворец по сравнению с вышеупомянутыми объектами) полностью обставлена мебелью. Для создания теплой семейной атмосферы тут есть камин и сауна. Дом полностью подходит для круглогодичного проживания.

Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»

Собственник добавляет, что помимо маленького дома, на участке имеется законсервированный фундамент под более капитальное строение 10х10 с гаражом (есть проект дома, существует возможность полной перепланировки на базе данного фундамента). Так что, если новый владелец дома рядом с Буйничским полем решит расшириться, у него будут для того все возможности.

Источник фото: база Realt.by

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На смену «дикому» загородному самострою, когда каждый стремился возвести на своем участке нечто экстравагантное, пришли простые аккуратные домики небольшой...
 
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