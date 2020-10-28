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Крошечные дома. Нашли симпатичные новые дачи площадью 20-30 «квадратов»
28.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На смену «дикому» загородному самострою, когда каждый стремился возвести на своем участке нечто экстравагантное, пришли простые аккуратные домики небольшой площади. Маленькие постройки легко эксплуатировать, недорого обогревать, да, и в конце концов, несложно продать. Мы изучили базу загородных объектов нашего портала и выбрали несколько крошечных
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