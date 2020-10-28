В угоду охотникам или для контроля популяции? В Беларуси меняют законодательство по зубрам

Источник материала: Tut.by

Спустя столетие с момента, как на территории Беларуси был убит последний живущий на свободе зубр и более 70 лет работы по восстановлению его популяции, Совет министров разрабатывает неоднозначный нормативный акт об этом национальном символе. Вот что о предложенном документе думают биолог, териолог и охотовед.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Зубров, не защищенных Красной книгой, станет больше

Беларусь занимает первое место в мире по количеству живущих на воле зубров. Всего мировая популяция вольноживущих европейских зубров составляет 4,5 тысячи особей. В Беларуси насчитывается 2043 зубра, живущих в 11 микропопуляциях. Но не все зубры имеют одинаковое положение. В Беларуси этих животных делят на две категории: основной генофонд, который представляет селекционную ценность и находится под защитой Красной книги Беларуси, и резервный, не имеющий этой защиты. На последних, например, можно охотиться по индивидуальному разрешению.

25 октября завершилось общественное обсуждение проекта постановления Совмина «Об утверждении Правил охраны и рационального использования зубров». Это было второе обсуждение проекта документа, первое прошло в конце августа-начале сентября, после чего он дорабатывался. На Правовом форуме собралось более 2,7 тысяч сообщений по новому предложенному варианту документа.

Кроме того, что в обсуждаемой версии документа вводятся понятия «владелец зубров» и «держатели микропопуляции зубра» и прописана процедура перевода животных в резервный генофонд, разработчики предлагают расширить список тех зубров, которые перейдут из основного в резервный генофонд. Если раньше в группу «второго сорта» выбраковывали животных с заболеваниями, отшельников и старых, то теперь в нее могут войти абсолютно здоровые звери, живущие в «перенаселенных» микропопуляциях, а также родившиеся в последнем квартале года.

Постановление должно вступить в силу 1 января 2021 года. Важный вопрос: не станет ли количество зубров из-за лазеек в нормативно-правовых актах сокращаться, а количество трофеев у охотников — расти.

Не все зубры одинаково важны?

Эксперт «Аховы птушак Бацькаўшчыны» териолог Александр Каштальян указывает на

три момента в проекте документа, которые вызывают у него вопросы. Первый касается перевода в резервный генофонд здоровых животных при превышении численности микропопуляции 350 особей. По мнению экспертов, такое решение вызывает недоумение не только в Беларуси, но так же будет встречено в других странах, где занимаются восстановлением популяции этого животного. Кроме Красной книги Беларуси зубр внесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид .

После принятия этого пункта из-под усиленной защиты будет выведено достаточно большое число животных. Например, Беловежская микропопуляция в 2019 году насчитывала 590 особей, Осиповичская — 480, а Озерская — 350.

«Такое количество особей [350] в микропопуляциях зубра в условиях реализуемой в Республике Беларусь „метапопуляционной модели“ гарантирует сохранение белорусской популяции зубра европейского и рациональное использование ресурсов указанного вида», — говорится на сайте Минприроды. Специалисты же считают, что цифра «взята с потолка» и не имеет научного обоснования. А вместо перевода животных в категорию, на которую разрешена охота, предлагают продумать другие варианты уменьшения численности микропопуляций.

Каштальян видит более перспективным и обоснованным переселение здоровых животных в «вымирающие» популяции, наподобие Борисовско-Березинской, продажу за рубеж и обмен между другими белорусскими популяциями для повышения их генетического разнообразия.

Другой вариант — расселение зубров из мест, где их численность велика и наносит вред сельскому хозяйству, на другие территории страны.

— Ученые склоняются к тому, что зубры выходят из леса не из-за голода, а из-за того, что это не совсем лесное животное, а степное или луговое, поэтому они на сельхозполях и кормятся, а в лесу в основном прячутся, — дополняет директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» биолог Александр Винчевский.

Он указывает, что в Беларуси, особенно на Могилевщине и Гомельщине и на зараженных территориях, хватает свободных лесных массивов брошенных сельхозугодий, где могли бы жить зубры. «Развозите и расселяйте — там не одна тысяча зубров может поселиться», — говорит специалист. Если вопрос стоит в деньгах, тут выходом будет развитие туризма, считает директор АПБ, указывая на большой спрос у белорусов и иностранцев, желающих увидеть зубра в естественных условиях обитания.

Отдельный вопрос — как предложения по переводу здоровых зубров в группу «второсортных» в микропопуляциях более 350 особей соотносится с госпрограммой «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016 — 2020 годы». Там указано, что «зубр европейский спасен от исчезновения. В то же время этот вид не спасен от угрозы вымирания, поскольку не создано ни одной действительно крупной (500 и более эффективных особей) популяции, несущей в достаточно полном объеме генетический материал животных — основателей вида, что обеспечивало бы возможность выживания вида в исторической перспективе». В программе говорится, что из-за создания малых по числу животных популяций происходило близко-родственное скрещивание, что обеднило генетический потенциал современных зубров. Постановление Совмина продолжит стимулировать создание небольших популяций, обостряя проблему генетики и выживания зубров.

Второй пункт, на который указывают оба специалиста, — недостаточный контроль за проведением коммерческой охоты на зубра. Это может создать прецедент бесконтрольной добычи здоровых трофейных животных из основного генофонда.

— В проекте хорошо прописана глава, касающаяся организации и проведения

перевода животных в резервный генофонд, где собирается комиссия в составе

шести человек, составляется ряд документов. Акт перевода

подписывается всеми членами комиссии, предоставляются фотографические

материалы. А вот что касается самой охоты на зубра резервного генофонда, то здесь

вся документация ограничивается актом добычи, который подписывается только

организатором охоты. К этому документу даже не прилагаются фотографии

добытого животного. Невозможно определить, действительно отстреляно то животное, которое выведено в резервный генофонд, либо нет. Проконтролировать

такую охоту, опираясь на текст постановления, невозможно, —

считает Александр Каштальян.



Фото: Гродненский зоопарк

Третьей недоработкой проекта документа специалисты называют перевод в резервный генофонд телят, родившихся в период с октября по декабрь. Этот пункт был среди тех которые вызвали критику принявших участие в обсуждении на Правовом форуме. Даже если аргументом вывода из-под особенной защиты таких телят была их более низкая выживаемость, специалистов это не убеждает в необходимости исключать их из основного генофонда.

— Погибнут так погибнут. В природе ничего не пропадет — вороны, беркуты, орланы, волки, лисы все это съедят, — комментирует биолог Александр Винчевский

— Зачастую даже позднерожденный теленок является носителем редкого генетического материала для популяции, тем более что в последние годы в Беларуси зимы мягкие. При наличии незначительной подкормки и при заботе самки детеныш хорошо выживает и из него впоследствии вырастает полноценный здоровый зубр, — говорит териолог Александр Каштальян.

Интересно, что позднерожденные телята зубра уже упоминаются в указе президента № 345 от 16.09.2020, корректирующем правовое регулирование в сфере охоты. Они перечислены среди других животных, относящихся к селекционным. Указ вступит в силу 1 января 2021 года, тогда же должно вступить доработанное постановление Совмина по зубрам.

Охотовед: Мы не будем идти в пику тому, что говорит наука

Охотник и охотовед Александр считает, что предлагаемые в проекте постановления изменения не сильно повлияют на возможности охотиться на зубров.

— Какие категории причислять к резервному фонду — об этом наука должна сказать свое слово. Мы [охотники] на это смотрим с такой позиции: если ученые говорят, что так можно, мы охотимся, если же говорят, что нет, мы не будем идти в пику тому, что говорит наука. В природе все взаимосвязано, и даже небольшое нарушение половозрастной структуры, допустим, изъятие взрослых особей со смещением структуры в сторону молодых негативно скажется на воспроизводстве, — объясняет свою позицию охотовед.

Изъятие зубров резервного генофонда важно на тех территориях, где популяции животного достигли таких размеров, что зубры в поисках еды вредят сельхозугодиям, считает охотник.

При этом спрос на зубра среди белорусских и приезжих охотников «не ажиотажный», так как такая охота считается эксклюзивной, а самым ценным трофеем считается самец преклонного возраста, так как в оценке трофея зубра 75% занимают нижний обхват и развал рогов. Это те показатели, которые у зубров с возрастом увеличиваются.

Что касается надзора за добытыми охотниками зубрами, Александр считает, что в Беларуси достаточно жестко контролируется соблюдение законности охоты на зубров, благодаря чему эта деятельность не вредит сохранению популяции.

— Если бы у нас были проблемы с тем, что мы добываем зубров, которые стоят на пике развития и от которых зависит популяция, то численность зубров у нас не росла бы так быстро. Та система контроля, которая сегодня существует, не позволяет подтасовывать факты. Да это никому и неинтересно, потому что наказание за ошибку или подтасовку очень серьезное.