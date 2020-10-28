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Минтранс заявил о распределении "дозволов" на первое полугодие 2021 года
28.10.2020 12:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт - Sputnik. Комиссия Минтранса приняла решение о распределении разрешений на первый квартал и первое полугодие 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее стало известно, что в ходе длительных переговоров между белорусской и польской сторонами на взаимной основе согласовано увеличение предварительной квоты разрешений на автомобильные перевозки грузов на 2021 год на шесть тысяч штук.
Варшава и Москва разрешают
Профильная комиссия Минтранса приняла решение о выдаче польских разрешений на первый квартал 2021 года на "двусторонние и транзитные" международные перевозки грузов автомобильным транспортом.
Помимо этого выданы разрешения России на международные перевозки грузов автомобильным транспортом "в/из третьих стран" категории "кроме перевозок в/из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов и Чехии" (3-й категория).
На первые шесть месяцев 2021 года белорусский Минтранс выдал следующие разрешения:
- "транзитные" разрешения Республики Польша на международные перевозки грузов автомобильным транспортом,
© Sputnik / Виктор Толочко
- разрешения Республики Польша на международные перевозки грузов автомобильным транспортом "в/из третьих стран",
- разрешения Российской Федерации на международные перевозки грузов автомобильным транспортом "в/из третьих стран" категории "кроме перевозок в/из Италии" (1-я категория),
- разрешения Российской Федерации на международные перевозки грузов автомобильным транспортом "в/из третьих стран" категории "кроме перевозок в/из Италии, Германии" (2-я категория),
- разрешения Республики Казахстан на международные перевозки грузов автомобильным транспортом "в/из третьих стран".
В Минтрансе отметили, что в случае необходимости в получении данных разрешений перевозчики могут информировать транспортную инспекцию с 29 октября по 15 ноября через специальную форму на сайте.
Причем в профильном ведомстве отдельное внимание обратили на тот факт, что "при распределении на первое полугодие 2021 года разрешений Российской Федерации 1-й категории будут учитываться только грузовые автомобильные транспортные средства, соответствующие экологическим и техническим требованиям "Евро-5 безопасные" и выше".
© Sputnik / AGENCJA SE/EAST NEWS
Новые правила выдачи "дозволов"
В конце августа текущего года стало известно, что министерство транспорта приняло решение об
Все изменения, которые внесены в нормы распределения разрешений на международные перевозки, можно изучить на сайте Минтранса.
Проблема при выдаче белорусским перевозчикам "дозволов" возникла в конце прошлого года: из-за малого количества разрешений, предоставленных Польшей, небольшие транспортные фирмы лишились возможности совершать рейсы в соседнюю республику.
После этого Минтранс провел в регионах Беларуси ряд встреч с транспортными компаниями и пообещал решить данный вопрос. В результате
Теперь стало известно, что в декабре 2020 года будет установлен порядок выдачи с 01.01.2021 "двусторонних и транзитных" разрешений Польши, разрешений РФ 3-й категории, за исключением распределяемых на первый квартал 2021 года.
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