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Более 60 экономистов готовы помочь в восстановлении экономики Беларуси

28.10.2020 13:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Более 60 экономистов написали совместное заявление, где изъявили готовность помочь новой власти в разработке программы реформ для Беларуси.

По словам специалистов, реформы позволят Беларуси «обеспечить развитие страны и рост благосостояния ее граждан», сообщает мнение экспертов beleconomy.com.

«Мы готовы использовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси», - заявляют экономисты.

По мнению экспертов, республика «имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей».

«Ситуация усугублена политическим кризисом, подрывающим, в том числе, экономическое доверие. В ближайшей перспективе это может привести к финансовым катаклизмам и снижению благосостояния граждан. Чтобы этого не допустить, политический кризис должен быть как можно быстрее разрешен мирным путем. Легитимная власть, эффективные и признаваемые обществом политические институты критически важны для формирования экономического доверия, функционирования здоровой и растущей экономики», - отмечается на сайте.

По словам экспертов, экономические власти «не должны злоупотреблять своими инструментами для создания краткосрочных иллюзий экономического благополучия, за которые придется расплачиваться впоследствии потерями благосостояния и финансовыми катаклизмами».

По их мнению, «правительство должно стремиться обеспечить фискальную сбалансированность и устойчивость государственного долга. Национальный банк должен быть независим от правительства и ответственен за ценовую и финансовую стабильность».

В числе подписавших заявление - Вадим Иосуб, Сергей Чалый, Дмитрий Крук, Юлия Кухто и другие.

 
 
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Более 60 экономистов написали совместное заявление, где изъявили готовность помочь новой власти в разработке программы реформ для Беларуси.
 
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