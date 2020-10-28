С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии и социальные пособия

С 1 ноября происходит увеличение бюджета прожиточного минимума и, следовательно, увеличиваются детские пособия, пенсии и другие социальные выплаты. Об этом 28 октября сообщила БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

С нового месяца прожиточный минимум будет составлять 258,11 рубля (сейчас - 256,1 рубля, увеличение составляет 0,8%), значит повышаются и социальные пособия.

Какие же все-таки произойдут изменения?

Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br2581,1 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br3613,54 (14 БПМ).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться в размере Br258,11, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br129,06.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей составит: на ребенка-инвалида - Br180,68, на других детей в семье - Br129,06. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br258,11 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br309,73 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br180,68.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br64,53, а в возрасте от 75 до 80 лет - Br48,4. Надбавка для инвалидов I группы составит Br64,53.

Инвалидам I группы, в том числе, инвалидам с детства, социальная пенсия составит Br283,92, инвалидам с детства II группы - Br245,2, а инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br219,39. У инвалидов III группы пенсия достигнет Br193,58, а у лиц старше общеустановленного пенсионного возраста - Br129,06. Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья будет выплачиваться пенсия от Br206,49 до Br283,92.

Пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличатся до Br258,11 при уходе за одним человеком, и до Br309,73 при уходе за двумя и более лицами.

Сообщается, что повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее. Но тут точные цифры пока что неизвестны.

Экономическая ситуация в Беларуси сейчас

Тем временем в Беларуси складывается не лучшая экономическая ситуация. За прошедший период 2020 года закрылись почти 19 тысяч ИП, а эксперты считают, что «страна уверенным курсом движется к полномасштабному кризису».