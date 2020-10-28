Доллар и евро заметно подорожали в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Доллар и евро существенно подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в середине недели.

Утром в среду торги начались с ослабления белорусского рубля к доллару и евро и укрепления к российскому рублю. По результатам торгов ситуация не поменялась, поменялись только цифры: доллар и евро заметно прибавили.

По итогам торгов 28 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,599 рубля,

1 евро - 3,0521 рубля,

100 российских рублей - 3,3365 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом, доллар вырос сразу на 1,79% или 0,0456 рубля, евро подорожал на 1,15% и прибавил 0,034 рубля. При этом российский рубль просел а 0,1% или 0,0033 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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