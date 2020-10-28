ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро заметно подорожали в среду

28.10.2020 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Доллар и евро существенно подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в середине недели.

Утром в среду торги начались с ослабления белорусского рубля к доллару и евро и укрепления к российскому рублю. По результатам торгов ситуация не поменялась, поменялись только цифры: доллар и евро заметно прибавили.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Купили больше, чем продали: сколько валюты приобрели белорусы в этом году

По итогам торгов 28 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,599 рубля,

1 евро - 3,0521 рубля,

100 российских рублей - 3,3365 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом, доллар вырос сразу на 1,79% или 0,0456 рубля, евро подорожал на 1,15% и прибавил 0,034 рубля. При этом российский рубль просел а 0,1% или 0,0033 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам торгов, доллар прибавил сразу более 4,5 копеек, евро - почти 3,5 копейки, подешевел только российский рубль.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Более 60 экономистов готовы помочь в восстановлении экономики Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика