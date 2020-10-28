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Более 60 экономистов готовы помочь в восстановлении экономики Беларуси
28.10.2020 15:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Более 60 экономистов с мировым именем написали
По словам специалистов, реформы позволят Беларуси «обеспечить развитие страны и рост благосостояния ее граждан»,
«Мы готовы использовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси», - заявляют экономисты.
По мнению экспертов, республика «имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей».
«Ситуация усугублена политическим кризисом, подрывающим, в том числе, экономическое доверие. В ближайшей перспективе это может привести к финансовым катаклизмам и снижению благосостояния граждан. Чтобы этого не допустить, политический кризис должен быть как можно быстрее разрешен мирным путем. Легитимная власть, эффективные и признаваемые обществом политические институты критически важны для формирования экономического доверия, функционирования здоровой и растущей экономики», - отмечается на сайте.
По словам экспертов, экономические власти «не должны злоупотреблять своими инструментами для создания краткосрочных иллюзий экономического благополучия, за которые придется расплачиваться впоследствии потерями благосостояния и финансовыми катаклизмами».
По их мнению, «правительство должно стремиться обеспечить фискальную сбалансированность и устойчивость государственного долга. Национальный банк должен быть независим от правительства и ответственен за ценовую и финансовую стабильность».
Всего в программе 11 принципов, по которым предполагается работать над белорусской экономикой:
В числе подписавших заявление - Вадим Иосуб, Сергей Чалый, Дмитрий Крук, Юлия Кухто и другие.
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Более 60 экономистов написали совместное заявление, где изъявили готовность помочь новой власти в разработке программы реформ для Беларуси.
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