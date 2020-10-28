Премьер Беларуси ответил на советы независимых экономистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. В правительстве рады советам экспертов по развитию экономики, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе рабочего визита на предприятие "Белшина".

Ранее белорусские экономисты опубликовали открытое письмо, которое содержало одиннадцать принципов реформ, необходимых республике. При этом они выразили готовность консультировать власти при их проведении.

"Мы слышим очень много советов от экономистов, независимых экономистов, как строить экономику Беларуси. Мы рады всем советам, только главное, чтобы они были конкретные и приземленные, а общие рецепты из учебников для первого-второго курса экономических вузов, извините, не надо", - прокомментировал глава правительства.

После чего заверил, что в его приезде на бобруйское предприятие нет "никакой чрезвычайщины". Просто предприятие является знаковым для республики.

Головченко заметил, что в последнее время широко распространяется заблуждение, что власти диктуют предприятиям, какую продукцию производить и где продавать.

"Мы не вмешиваемся, но мониторим, смотрим за тем, чтобы качественно планировалась работа", - пояснил белорусский премьер.

При этом он напомнил, что "Белшина" является одним из "крупнейших производителей шин, не только в СНГ, но и мире по ряду типоразмеров". "Поэтому вполне естественно, что к этому предприятию особое внимание, и мы очень серьезно смотрим за тем, чтобы предприятие имело четкие понятные прогнозы своей работы на ближайший год", - сказал он.

Пристальное внимание правительства к работе производителя шин Головченко объяснил тем, что "это одна из тех многочисленных колонн или столпов, на которых стоит экономика нашей страны".

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