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Павел Латушко заявил о создании Национального антикризисного управления
28.10.2020 16:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павел Латушко, член президиума Координационного совета вместе с представителями демократических политических сил Беларуси объявил о создании Народного антикризисного управления (НАУ).
Как пояснил в своем
— Все, кто работал в штабах кандидатов в президенты, кто помогал в качестве волонтеров, все, кто выходит каждую неделю на улицы Беларуси, все, кто присоединился к забастовкам, все, кто перестал выполнять преступные приказы или уволился, все, кто пострадал за свою позицию, попал в СИЗО, на «сутки», лишился бизнеса, работы, — мы все сделали в этом году, казалось бы, невозможное. Настало время двигаться дальше. Власть в очередной раз проигнорировала требования народа освободить политзаключенных, остановить насилие, наказать виновных, назначить новые выборы. На улицах снова стрельба и взрывы, ранены мирные демонстранты, сотни задержанных — это ответ на предложение диалога за пределами СИЗО, — заявил руководитель НАУ Павел Латушко.
Член президиума Координационного совета заявил, что белорусские власти — интеллектуальные банкроты и белорусы сами знают, как выйти из политического и экономического кризиса и правового дефолта, поэтому и принято решение создать Народное антикризисное управление.
— Белорусам нужны действия по выходу из кризиса. Наша команда в помощь штабу национального лидера и КС выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие. Для этого мы формируем команду специалистов, ответственных за разработку и исполнение этих планов, — отметил Латушко.
К Народному антикризисному управлению могут присоединиться все желающие.
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Член президиума Координационного совета заявил, что белорусские власти - интеллектуальные банкроты, и белорусы сами знают, как выйти из политического и...
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