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Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть
28.10.2020 17:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Беларусь с 1 ноября снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, свидетельствуют данные Национального правового портала.
Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совмина № 612, принятом 27 октября.
Так, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, составят:
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные нефтепродукты менялись 1 октября –
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Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные нефтепродукты менялись 1 октября – тогда они тоже снизились.
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