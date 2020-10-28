Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Беларусь с 1 ноября снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, свидетельствуют данные Национального правового портала.

Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совмина № 612, принятом 27 октября.

Так, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, составят:

на сырую нефть – 42,2 доллара за тонну (ранее – 45,4 доллара)

прямогонный бензин – 23,2 доллара за тонну (ранее – 24,9 доллара)

товарные бензины – 12,6 доллара за тонну (ранее – 13,6 доллара)

легкие, средние дистилляты – 12,6 доллара за тонну (ранее – 13,6 доллара)

дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – 12,6 доллара за тонну (ранее – 13,6 доллара)

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные нефтепродукты менялись 1 октября – тогда они тоже снизились .

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