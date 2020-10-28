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Россельхознадзор запретил поставки в РФ помидоров из Брестской области

28.10.2020 18:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) запретила поставлять в Россию помидоры и перцы из Брестской области, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По информации службы, ограничения вводятся в связи с выявлением в партиях овощей опасного заболевания – вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

"Заболевание было обнаружено в партиях, отгружаемых из четырех из шести областей Беларуси, что говорит о широком и неконтролируемом распространении объекта на территории страны", – сказали в Россельхознадзоре.

Там также отметили, что ранее под запрет попали поставки указанной продукции из Гомельской, Гродненской и Минской областей, сейчас он распространен на Брестчину – с 30 октября текущего года.

В службе подчеркнули, что случаи повторного выявления заболевания говорят о том, что оно повсеместно распространено на территории Беларуси, а в республике применяются неэффективные методы диагностики возбудителей болезней в отношении экспортируемой в РФ продукции.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее под запрет попали поставки указанной продукции из Гомельской, Гродненской и Минской областей.
 
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