Россельхознадзор запретил поставки в РФ помидоров из Брестской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) запретила поставлять в Россию помидоры и перцы из Брестской области, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

По информации службы, ограничения вводятся в связи с выявлением в партиях овощей опасного заболевания – вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

"Заболевание было обнаружено в партиях, отгружаемых из четырех из шести областей Беларуси, что говорит о широком и неконтролируемом распространении объекта на территории страны", – сказали в Россельхознадзоре.

Там также отметили, что ранее под запрет попали поставки указанной продукции из Гомельской, Гродненской и Минской областей, сейчас он распространен на Брестчину – с 30 октября текущего года.

В службе подчеркнули, что случаи повторного выявления заболевания говорят о том, что оно повсеместно распространено на территории Беларуси, а в республике применяются неэффективные методы диагностики возбудителей болезней в отношении экспортируемой в РФ продукции.