Головченко призвал экономистов давать «приземленные советы, а не из учебников для первого курса»

Источник материала: Tut.by

В правительстве Беларуси намерены прислушиваться к независимым экономистам, если их советы будут «конкретными и приземленными». Такое мнение журналистам высказал премьер-министр Роман Головченко после посещения бобруйской «Белшины». Видеозапись общения у себя в фейсбуке разместила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.



Фото: Павел Мурашко

По словам Головченко, в настоящее время менеджмент «Белшины» занимается стратегической трансформацией предприятия. Шинному комбинату «необходимо улучшать операционную прибыль, выстраивать по-новому политику продаж, технически посмотреть некоторые вопросы». Эта работа, по словам премьера, находится на контроле в правительстве, но власти таким образом не вмешиваются в работу предприятия.

— Мы не вмешиваемся в [их] хозяйственную деятельность, но мониторим, смотрим за тем, чтобы качественно планировалась работа. Никто не приказывает предприятию, какую продукцию производить, на какие рынки продавать. Это заблуждение, которое зачем-то культивируется в последнее время. Мы слышим очень много советов от независимых экономистов, как строить экономику Беларуси. Мы рады всем советам, только главное, чтобы они были конкретные и приземленные, а общие рецепты из учебников для первого-второго курсов экономических вузов, извините, не надо, — сказал Головченко.

Накануне 60 экономистов, среди которых известные и белорусские, и зарубежные эксперты, заявили о готовности предоставить помощь в разработке программы экономических реформ в Беларуси.

Что касается «Белшины», то уже несколько лет финансовое положение этого госпредприятия сложное. Компания генерирует убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности. Модернизация шинного комбината стоила серьезных средств. Но доходы пока не позволяют покрыть расходы в полном объеме.

По словам Романа Головченко, к такому положению дел привели изменение рыночной конъюнктуры и просчеты на этапе планирования инвестпроектов. Сегодня на «Белшине» рассматривали, за счет чего можно ускорить процесс окупаемости проектов.

— Сейчас предприятие перевыполняет планы по экспорту, но они и были достаточно скромные, потому что делалась скидка на ситуацию на рынках. На совещании также обсуждали вопрос повышения доли «Белшины» на внутреннем рынке рыночными методами без всяких запретительных, заградительных барьеров, за счет более правильной постановки работы. Я имею в виду главным образом так называемый вторичный рынок, шины массового потребления. Поскольку в нашей автомобильной промышленности практически полная монополия «Белшины», которая закрывает 95% этого рынка. Это очень хороший показатель и очень хорошее подспорье для отечественного машиностроения, — считает премьер.

Гендиректор «Белшины» Андрей Бунаков отметил, что драйвером роста для комбината должен стать завод сверхкрупногабаритных шин. Что касается стратегического развития, то предприятие заключило контракт с консалтинговой компанией, которая на первом этапе проведет диагностику «Белшины», выявит резервы и потенциал, которые будут эффективны в будущем.

— После этого этапа будет составлена дорожная карта, в которой четко будет предписываться, что делать и какой эффект мы должны получить. Вторая часть — фактическое сопровождение дорожной карты с разработкой стратегии развития до 2030 года, — пояснил Бунаков.