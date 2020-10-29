Как сдать комнату и можно ли отдать квартиру в аренду под офис? Ответы на сложные вопросы читателей

Источник материала: realt.by

Можно ли получить субсидию при строительстве жилья, снимут ли с квартирного учета в случае приобретения земельного участка, можно ли встать на учет нуждающихся иностранцу, на эти и другие вопросы дают ответы эксперты рынка в нашей традиционной рубрике « Вопрос-Ответ ».

Можно ли получить субсидию при долевом строительстве?

С таким вопросом обратился пользователь Realt.by. К сожалению, имя свое он не назвал. Он спрашивает, может лирассчитывать на получение субсидии его семья из 4-х человек, которая проживает в квартире 35 квадратных метров, которая недавно встала на учет нуждающихся и воспитывает ребенка-инвалида. Собственником квартиры, где проживает семья, является отец жены, который также имеет в собственности жилье в деревне Борисовского района. У мужа есть жилое помещение 25 квадратных метров в Барановичах.

На вопрос отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

- По общему основанию граждане Республики Беларусь, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по дополнительным основаниям, предусмотренным организациями в коллективных договорах), из числа граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы имеют право на господдержку (абзац седьмой части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»).

Что касается субсидирования, то в соответствии с абзацем шестым подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» гражданам, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы предоставляется право не только на получение субсидии на уплату части процентов, но и право на получение субсидии на погашение основного долга.

Однако воспользоваться государственной поддержкой можно лишь тогда, когда подойдет очередь, так как одним из основополагающих принципов государственной поддержки является принцип очередности. То есть, вашей семье в любом случае надо ждать своей очереди.

Когда очередь подойдет, вам сообщат. Если очередь не подошла, воспользоваться государственной поддержкой вы не сможете.