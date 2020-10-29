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Как сдать комнату и можно ли отдать квартиру в аренду под офис? Ответы на сложные вопросы читателей
29.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Можно ли получить субсидию при строительстве жилья, снимут ли с квартирного учета в случае приобретения земельного участка, можно ли встать на учет нуждающихся иностранцу, на эти и другие вопросы дают ответы эксперты рынка в нашей традиционной рубрике «
Можно ли получить субсидию при долевом строительстве?
С таким вопросом обратился пользователь Realt.by. К сожалению, имя свое он не назвал. Он спрашивает, может лирассчитывать на получение субсидии его семья из 4-х человек, которая проживает в квартире 35 квадратных метров, которая недавно встала на учет нуждающихся и воспитывает ребенка-инвалида. Собственником квартиры, где проживает семья, является отец жены, который также имеет в собственности жилье в деревне Борисовского района. У мужа есть жилое помещение 25 квадратных метров в Барановичах.
На вопрос отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи»
- По общему основанию граждане Республики Беларусь, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по дополнительным основаниям, предусмотренным организациями в коллективных договорах), из числа граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы имеют право на господдержку (абзац седьмой части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»).
Что касается субсидирования, то в соответствии с абзацем шестым подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» гражданам, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы предоставляется право не только на получение субсидии на уплату части процентов, но и право на получение субсидии на погашение основного долга.
Однако воспользоваться государственной поддержкой можно лишь тогда, когда подойдет очередь, так как одним из основополагающих принципов государственной поддержки является принцип очередности. То есть, вашей семье в любом случае надо ждать своей очереди.
Когда очередь подойдет, вам сообщат. Если очередь не подошла, воспользоваться государственной поддержкой вы не сможете.
Есть ли основания для снятия гражданина с учета нуждающихся, если он приобрел земельный участок?
Наша пользователь состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Недавно она приобрела участок, но в ближайшее время не планирует строить дом. Она интересуется, снимут ли ее с квартирной очереди и может ли она обменять эту очередь на участок?
На вопрос отвечает
- Перечень оснований для снятия граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий перечислен в статье 45 Жилищного кодекса РБ от 28 августа 2012 г. № 428-З, и само по себе получение земельного участка не входит в данный перечень.
Вас снимут с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий тогда, когда жилое помещение будет построено и зарегистрировано и соответственно, если отпадут основания для признания вас нуждающимися в улучшении жилищных условий (абзац второй части первой пункта 1 статьи 45 ЖК).
Однако не факт, что при постройке дома основания для признания вас нуждающимися в улучшении жилищных условий отпадут. Все зависит от того, где находится земельный участок.
Если земельный участок находится не в населенном пункте по месту принятия на учет (исключение составляет только принятие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске либо населенных пунктах Минского района), то строительство жилого дома на нем не повлечет за собой снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий на квартиру.
Как таковую очередь на квартиру обменять на участок вы не сможете, законодательством это не предусмотрено.
Принимая во внимание, что вы уже приобрели земельный участок, зачем вам еще один - не совсем понятно. Но если уйти от этого, то на сегодняшний день действует единая очередь (единый список граждан, желающих получить земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов).
Учет граждан, желающих получить земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, ведется соответствующими местным исполнительными комитетами на основании поданного заявления о постановке на учет.
Можно ли встать на учет нуждающихся иностранцу?
Автор письма Людмила Стрельченко является гражданкой Украины, но имеет вид на жительство в Беларуси. Ее муж не имеет собственного жилья (лет 10 назад продал квартиру в Браславе), зарегистрирован в Минске в общежитии тракторного завода, но там уже не работает 5 лет. В Минске семья снимает квартиру по договору найма. Людмила спрашивает, может ли семья встать на учет нуждающихся не только в Минске, но и в области или районе и куда нужно обращаться нам?
Отвечает
- В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона РБ от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», постоянно проживающие в Беларуси иностранцы имеют все социально-экономические права, которыми пользуются и граждане нашей страны, включая право на улучшение жилищных условий.
Однако, для того чтобы встать на учет нуждающихся, нужны основания.
Перечень оснований для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий перечислен в статье 36 Жилищного кодекса от 28 августа 2012 г. № 428-З.
Исходя из описанной вами ситуации, у вас изначально просматривается несколько таких оснований: проживание в общежитии и в жилом помещении частного жилищного фонда по договору найма. Однако в вашей ситуации есть нюансы.
Если речь идет о Минске, то не следует также забывать о десятилетнем цензе. Согласно нему не принимаются на учет нуждающихся граждане:
- прибывшие в Минск из других населенных пунктов и имеющие менее десяти лет регистрации по месту жительства в столице;
- по месту работы (службы), прибывшие в Минск из других населенных пунктов, а также работающие в организациях, расположенных в Минске, рабочее место которых находится в другом населенном пункте, в течение десяти лет со дня начала работы (службы) в организациях, расположенных в городе Минске.
Что касается такого основания, как проживание в общежитии, то, исходя из описанной ситуации, хоть ваш муж и зарегистрирован в общежитии тракторного завода в Минске, однако фактически он там не проживает. В соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 37 Жилищного кодекса не принимаются на учет нуждающихся граждане, зарегистрированные по месту жительства в общежитиях, в которых они фактически не проживают.
Что касается такого основания, как проживание в жилом помещении частного жилищного фонда по договору найма, то по данному основанию постановка на учет осуществляется при условии:
- заключения договора найма жилого помещения частного жилищного фонда;
- регистрации по данному месту жительства;
- фактического проживания в жилом помещении частного жилищного фонда по договору найма жилого помещения.
Что касается постановки на учет нуждающихся в ином населенном пункте, то там необходимо быть зарегистрированным или работать.
Можно ли сдать квартиру под офис?
Сергей Петкевич интересуется, может ли собственник квартиры сдавать ее юридическому лицу для размещения офиса?
На вопрос отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя столица»
- Использование жилых помещений не по назначению допускается только после их перевода в нежилые помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом.
В частности, статьей 14 ЖК допускается использование жилого помещения в качестве местонахождения юридического лица - частного унитарного предприятия или крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, жилое помещение может быть использовано для ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
Также одноквартирный или блокированный жилой дом или их часть могут использоваться без перевода в нежилые по согласованию с соответствующим исполкомом при условии соблюдения правил пользования жилыми помещениям, санитарных и технических требований и т.п.
В иных случаях, в том числе для размещения офиса, необходимо оформлять процедуру перевода жилого помещения в нежилое в порядке, установленном статьей 21 ЖК. Вместе с тем, это возможно только в случае если жилое помещение размещено на первом этаже многоквартирного жилого дома.
Как правильно сдать комнату в аренду?
Ольга хочет сдать в аренду комнату в 2-комнатной квартире. Ее интересует, как это можно сделать и что ей грозит за нелегальную сдачу жилья?
Отвечает
- Официально сдавать комнату/квартиру может только собственник либо доверенное лицо (на основании доверенности, заверенной нотариусом).
- Размещаете объявление о сдаче комнаты.
- После того, как как найдете арендатора вы должны пойти с ним в ваш расчетно-справочный центр и заключить договор найма.
- Для оформления договора нужны правоустанавливающие документы: паспорт, свидетельство о государственной регистрации на квартиру, технический паспорт и доверенность (если договор заключает не собственник). От арендатора требуется только паспорт.
- За нелегальную сдачу квартиры грозит штраф.
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Можно ли получить субсидию при строительстве жилья, снимут ли с квартирного учета в случае приобретения земельного участка, можно ли встать на учет нуждающихся...
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