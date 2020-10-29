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Новый тип экоупаковки: «ЛеанГрупп» выпускает тубы из биопластика на основе сахарного тростника

29.10.2020 09:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Когда весь мир обсуждает необходимость разумного использования пластика, задачей номер один для любого бизнеса становится создание экологичного продукта, а также возможность свести к минимуму воздействие на окружающую среду и перейти на безотходное производство. Чтобы отвечать вызовам времени, компания «ЛеанГрупп» как один из крупнейших производителей упаковки в Европе выводит на рынок новое экологичное решение – тубы из биопластика на основе сахарного тростника.

В отличие от традиционного пластика для производства I'm green ™ полиэтилена вместо нефтепродуктов используется возобновляемое сырье – сахарный тростник, что позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и уменьшить зависимость от ископаемых невозобновляемых ресурсов. Сахарный тростник перерабатывается в этанол, который и становится основой для «зеленого» пластика, из которого изготавливается экологичная упаковка.

Такая технология была разработана бразильской нефтехимической компанией Braskem, и через дистрибьюторов «ЛеанГрупп» покупает у нее инновационный материал для своих экструзионных туб. Они имеют такие же технические свойства, внешний вид и универсальность применения, как и упаковка из традиционного полиэтилена – это все те же легкие и прочные материалы, которые защищают косметику от ультрафиолета и любого другого воздействия внешней среды. Использованная туба из I'm green ™ полиэтилена при соблюдении необходимых правил утилизации также может быть полностью переработана, как и туба из обычного пластика.

Применение биополиэтилена – это уже мировой тренд в упаковке, сформированный как самими производителями сырья, так и большими брендами, которым важно дать выбор своим покупателям. В последние годы потребительский спрос стремительно меняется, потому что все больше людей предпочитают именно экоматериалы. Чтобы использовать их на своем производстве, мы несколько лет искали оптимальное решение и теперь выпускаем экструзионные тубы из пластика I'm green ™ из сахарного тростника. И это один из первых проектов с биополиэтиленом на рынке СНГ, – отметили в «ЛеанГрупп».

К выпуску первых тестовых партий новой упаковки компания готовилась около полутора лет: вела переговоры с поставщиком сырья в Бразилии, налаживала связи с дистрибьюторами, проверяла вопросы логистики, проводила тестирование различных рецептур полиэтилена для экспертизы в сертифицированной лаборатории США, которая официально подтвердила – тубы из 100% полиэтилена растительного происхождения.

Поскольку свойства пластика из сахарного тростника идентичны традиционному полиэтилену, то для производства туб из I'm green ™ полиэтилена ни в технологии, ни в оборудовании «ЛеанГрупп» менять ничего не пришлось. Никаких ограничений по использованию биоупаковки тоже нет – она подходит для любого продукта, хотя обычно в экструзионные тубы фасуется в основном косметика, чуть меньше – пищевые продукты, фармацевтика и зубные пасты.

Но несмотря на то, что многие заказчики заинтересованы в таком экологичном решении, еще не все готовы за него платить – оно существенно дороже других. Поэтому пока спрос на упаковку из «зеленого» пластика есть у брендов из Европы – там это уже обычная практика. В странах СНГ проработка проектов с биополиэтиленом только начинается.

– Для нашего локального рынка характерен особый стиль в упаковке – многоцветные сложные дизайны с дополнительным декором. Все это с учетом стоимости биополиэтилена существенно удорожает стоимость тубы, поэтому мы предлагаем клиентам компромисс: использовать биополиэтилен и упростить дизайн, так как снижение объема печати, уход от тиснения и использования цветных красителей помогает компенсировать затраты на новый экоматериал. Более того – минимизация декора и печати упрощает последующую утилизацию использованной упаковки и лучше воспринимается покупателями. Уверены, что эта тенденция будет развиваться смелыми местными брендами, которые готовы рискнуть первыми, и компаниями, стремящимися выходить на новые рынки, где использование экоупаковки уже становится обязательным условием, – пояснили в «ЛеанГрупп».

В дальнейшем компания планирует расширять производство биотуб из пластика на основе сахарного тростника, а также прорабатывает другие экологические решения, чтобы удовлетворить запросы европейских заказчиков и производить в Беларуси новые типы экоупаковки.

 
 
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