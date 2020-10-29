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Задолженность минчан по коммуналке растет

29.10.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Задолженность минчан по коммуналке в этом году превысила 8,9 миллиона рублей, об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на специалистов филиала Единого расчетно-справочного центра Минска (ЕРСЦ).

По их данным, в столице на 1 октября текущего года долг за жилищно-коммунальные услуги жителей домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов и в частном секторе, составила 8 миллионов 932 тысячи рублей. Только за последний квартал эта сумма увеличилась более чем на 1 миллион рублей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В ЕРСЦ это объясняют тем, что с июля по сентябрь в Минске появилось большое количество новостроек, из-за чего общее число лицевых счетов увеличилось сразу на 2,5 тысячи. Кроме того, стало больше просроченных лицевых счетов: на 1 июля их было 54,1 тысячи, а на 1 октября – 74,8 тысячи.

В основном растет задолженность до трех месяцев и снижается по более длительным срокам. В ЕРСЦ напомнили, что за каждый день просрочки платежей, начиная с 26-го числа каждого месяца, начисляется пеня в размере 0,3% от суммы долга по основным жилищно-коммунальным услугам. При образовании задолженности для ее взыскания могут применяться меры вплоть до выселения без предоставления жилья или переселения в другие жилые помещения.

Напомним, что после президентских выборов в знак несогласия с их итогами различные Telegram-каналы призывали белорусов отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Оппозиция аргументировала это тем, что таким образом люди перестанут "спонсировать режим".

Как заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель, белорусы массово не поддались на призывы оппозиции не платить за жилищно-коммунальные услуги. Он отметил, что определенная часть населения ЖКУ не оплачивает, однако это могут быть десятые доли процента.

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Теги: Минск
 
 
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Только за последний квартал сумма долга за жилищно-коммунальные услуги увеличилась более чем на 1 миллион рублей.
 
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