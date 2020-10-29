Или покаяние, или возмездие. Что ждет творящих беззаконие

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Мусульмане называют Мохаммада Печатью Пророков — последним пророком, который был послан людям. Действительно, Торы, Евангелия и Корана вполне достаточно, чтобы все последующие поколения людей можно было бы считать предупрежденными. Беда в том, что многие из нас считают эти книги в лучшем случае памятниками древней литературы, в то время как пастыри нередко пытаются повторить путь пророка Ионы, который пытался убежать от возложенной на него миссии — проповеди жителям Ниневии.



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Историю покаяния царя и народа Ниневии после проповеди Ионы вспоминал в конце сентября Владыка Вениамин, Митрополит Минский и Слуцкий. Он призывал к посту и покаянной молитве, которая помогла бы вернуть мир нашей земле. Но проповедь Ионы несла не только призыв к покаянию — она предупреждала жителей Ниневии о божественном возмездии за их беззакония. В отличие от многих ветхозаветных народов, ниневитяне покаялись, а их царь — в числе первых. Если бы они отказались признавать творимое беззаконие, их постигла бы участь Содома, Гоморры, Вавилона и других предупрежденных, но не покаявшихся.

Поэтому невозможно быть миротворцем, призывая к абстрактному «примирению сторон» и «прощению» — без покаяния беззаконников это превращается в пустые слова и подрывает веру в высшую справедливость. Ветхий Завет полон историй неотвратимости кары для беззаконников — и миротворцам, обличенным истинной, духовной властью, совсем не лишне будет напоминать об этом беззаконникам настоящего времени. То же самое мы видим в Коране, где особенно подчеркивается, что ни один народ не понес наказания, не будучи перед этим предупрежден.

Предупреждения несет и Новый Завет. Нагорная проповедь Христа призывает нас «быть совершенными, как совершенен Отец наш небесный», и это отнюдь не только вырываемые из контекста «ударят по правой щеке — подставь и другую», «отнимут рубашку — отдай и верхнюю одежду», «заставят идти поприще — иди два». Любить ближнего как самого себя — это заповедь для всех, в том числе и для власть имущих. Призывая «не противиться злому», Иисус изгонял торговцев из храма, изобличал лицемерие книжников и фарисеев и предупреждал о том, что принес меч, а не мир, разделяя тех, кто внял Слову, и тех, кто предпочел остаться среди заблудших. Смирение и прощение праведников не исключает, а подчеркивает необходимость покаяния тех, кто творит беззаконие.

Я не теолог и тем более не праведник. Как и у любого человека «от мира сего», у меня хватает «бревен в глазу». И те, кто сегодня ведет себя так, будто над ними нет Бога, наверное, ни на йоту не задумаются о покаянии после моих слов, даже если их прочитают. Но я прошу тех, чье слово может найти отклик в их душах — или послужить предупреждением, за которым последует возмездие не людей, но Бога — помнить, что «пастырь добрый» не искал удобных формулировок. Ваше молчание — это тоже выбор. Но ваше слово — это слово Божие.

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