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Рентабельны ли госпредприятия и каков риск для работников от новых реформ

29.10.2020 11:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Академический директор научно-исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова рассказала, насколько эффективны белорусские госпредприятия, какой доход они приносят и что с ними может быть в дальнейшем, передает Онлайнер. 

На сегодняшний день в Беларуси 29% трудоспособных людей работают на госпредприятиях, однако за весь прошлый год экономика страны получила всего 10 млрд рублей прибыли. Причем 1 млрд принес «Беларуськалий», рентабельность которого всего 12,5%. 

Эксперт привела пример, что МТЗ заработал всего 1,5 млрд рублей, но чистая прибыль – 2,7 млн. 

«Если этот капитал положить просто в банк под проценты, то получили бы больше», - заявила Борнукова. 

Перед госсектором не ставится задача получить максимальную прибыль, он менее рентабельный, чем частный. Цель любого частника ясна - побольше заработать.

По словам директора BEROC, около 10% госпредприятий убыточны. Бо́льшая часть - низкорентабельные. Лучше было бы эти средства и людей применить там, где они приносили бы бо́льшую прибыль.

К слову, реформы для госпредприятий были прописаны в программе социально-экономического развития Беларуси на текущую пятилетку, но что-то пошло не так…

«По-хорошему, реформы нужно делать быстрее.Так как этот неэффективный госсектор оттягивает ресурсы у эффективного частного. Но подходить к ним, учитывая ошибки соседей в прошлом», - продолжил эксперт. 

Сами белорусы сегодня считают, что частного секторная должно быть больше, чем государственного. Неужели не может быть частный салон красоты или парикмахерская, тут же не обязательно участие государства. 

«Экономика будет расти медленно. Когда мы последние 10 лет растем со скоростью 1—2% в год, а соседняя Польша растет 4—5%, это плохо для нас. Потому что в конце концов люди будут голосовать ногами. Нас ждет «ползучая стагнация», - подытожила Борнукова. 

Напомним, несмотря на экономический кризис в Беларуси с 1 ноября собираются поднимать пенсии и социальные выплаты, увеличивается прожиточный минимум. Остается только один вопрос: откуда возьмутся на это средства? 

 
 
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Академический директор научно-исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова рассказала, насколько эффективны белорусские госпредприятия, какой доход они...
 
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