Голословные заявления: Минэнерго Беларуси оценило претензии Литвы к БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Нота протеста Литвы — это неудачная попытка дискредитировать проект БелАЭС в глазах европейского сообщества, об этом написала у себя в Facebook пресс-секретарь министерства энергетики Беларуси Ольга Козлович.

Ранее официальный Вильнюс направил Беларуси официальную позицию относительно пуска Белорусской атомной электростанции. В обращении решительно осуждается решение белорусских властей начать ядерную реакцию на небезопасной, по мнению Литвы, электростанции. Официальный Вильнюс также высказался против того, что Минск игнорирует требования Европы по безопасности.

"Литовская сторона неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся. При этом в ход идут различные инструменты давления — от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках", - отметила официальный представитель Минэнерго Беларуси.

При этом она обратила внимание, что литовской стороной "не приводится ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции. Звучат голословные заявления, главная цель которых — формирование негативного отношения к проекту БелАЭС".

Политический подтекст

В профильном ведомстве настаивают, что "белорусская сторона неоднократно направляла информацию о ходе строительства станции литовской стороне, приглашала на площадку АЭС. Каких-либо предложений о посещении Белорусской атомной электростанции литовскими специалистами для того, чтобы на месте оценить ее безопасность, к нам не поступало".

По мнению Ольги Козлович, выстроить конструктивный диалог с литовской стороной не удалось в связи с отсутствием обратной связи. Балтийская республика сделала ставку на необоснованные претензии, что только подтверждает наличие политического подтекста.

"Ни о каком поспешном запуске БелаЭС, как это утверждается в заявлениях Литвы, не может идти и речи. Предпусковые операции ведутся в строгом соответствии с графиком этапных программ под жестким контролем Госатомнадзора и других надзорных органов", - подчеркнула пресс-секретарь.

Добровольный контроль

Белорусская сторона настаивает, что российский проект строительства атомной станции под Островцом отвечает всем требованиям, которые предъявляются к безопасности, что неоднократно подтверждалось экспертами международных комиссий, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

"Каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока станции, не выявлено. Беларусь также выстроила согласованную систему взаимодействия с Европейской комиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности", - напомнили в пресс-службе Минэнерго.

Беларусь взяла на себя обязательства добровольно выполнить стресс-тесты, которые считаются еще одним дополнительным инструментом, обеспечивающим ядерную безопасность.

В настоящее время идет реализации национального плана действий по итогам стресс-тестов, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Предусмотренные планом дополнительные системы и оборудование для обеспечения безопасности уже установлены.

"Остальные мероприятия, а это в основном исследовательские и экспертные работы, будут реализовываться поэтапно, в соответствии с нацпланом", - резюмировала Ольга Козлович.

Безопасность высшего порядка

Напомним, ранее в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС готов на 98%. Проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнены гидроиспытания. Сейчас на завершающей стадии находится этап физического пуска, когда реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. В ноябре начнется энергетический пуск первого блока , т.е. производство первых киловатт-часов с выдачей их в энергосистему страны. Ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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