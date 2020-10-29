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Голословные заявления: Минэнерго Беларуси оценило претензии Литвы к БелАЭС
29.10.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Нота протеста Литвы — это неудачная попытка дискредитировать проект БелАЭС в глазах европейского сообщества, об этом написала у себя в Facebook пресс-секретарь министерства энергетики Беларуси Ольга Козлович.
© Sputnik / Александр Натрускин
Ранее официальный Вильнюс
"Литовская сторона неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся. При этом в ход идут различные инструменты давления — от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках", - отметила официальный представитель Минэнерго Беларуси.
При этом она обратила внимание, что литовской стороной "не приводится ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции. Звучат голословные заявления, главная цель которых — формирование негативного отношения к проекту БелАЭС".
Политический подтекст
В профильном ведомстве настаивают, что "белорусская сторона неоднократно направляла информацию о ходе строительства станции литовской стороне, приглашала на площадку АЭС. Каких-либо предложений о посещении Белорусской атомной электростанции литовскими специалистами для того, чтобы на месте оценить ее безопасность, к нам не поступало".
© Sputnik / Виктор Толочко
По мнению Ольги Козлович, выстроить конструктивный диалог с литовской стороной не удалось в связи с отсутствием обратной связи. Балтийская республика сделала ставку на необоснованные претензии, что только подтверждает наличие политического подтекста.
"Ни о каком поспешном запуске БелаЭС, как это утверждается в заявлениях Литвы, не может идти и речи. Предпусковые операции ведутся в строгом соответствии с графиком этапных программ под жестким контролем Госатомнадзора и других надзорных органов", - подчеркнула пресс-секретарь.
Добровольный контроль
Белорусская сторона настаивает, что российский проект строительства атомной станции под Островцом отвечает всем требованиям, которые предъявляются к безопасности, что неоднократно подтверждалось экспертами международных комиссий, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.
"Каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока станции, не выявлено. Беларусь также выстроила согласованную систему взаимодействия с Европейской комиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности", - напомнили в пресс-службе Минэнерго.
Беларусь взяла на себя обязательства добровольно выполнить стресс-тесты, которые считаются еще одним дополнительным инструментом, обеспечивающим ядерную безопасность.
В настоящее время идет реализации национального плана действий по итогам стресс-тестов, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Предусмотренные планом дополнительные системы и оборудование для обеспечения безопасности уже установлены.
"Остальные мероприятия, а это в основном исследовательские и экспертные работы, будут реализовываться поэтапно, в соответствии с нацпланом", - резюмировала Ольга Козлович.
Безопасность высшего порядка
Напомним, ранее в Минэнерго сообщили, что
Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для
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Недавно официальный Вильнюс передал белорусским властям ноту протеста в связи с планами запуска первого энергоблока атомной станции под Островцом.
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