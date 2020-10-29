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Валерия Вакульчика назначили помощником президента по Брестской области
29.10.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области. Об этом
3 сентября Александр Лукашенко
— Я не зря спросил, сколько Валерий Павлович проработал. Никто до него половины даже не смог выдержать на этой горячей должности. Очень надежный, преданный государству и народу человек, исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал. У нас была жесткая договоренность: мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда — от земли. И, надо сказать, что комитет он (Валерий Вакульчик. — Прим. TUT.BY) в этом плане настраивал, — сказал при предыдущем назначении Лукашенко и добавил, что в должности госсекретаря Вакульчик сможет объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы.
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Ранее Вакульчик возглавлял аж четыре силовых ведомства страны, таких примеров в истории современной Беларуси больше нет.
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