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Валерия Вакульчика назначили помощником президента по Брестской области

29.10.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

3 сентября Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика государственным секретарем Совета безопасности. До этого Вакульчик почти 8 лет был председателем КГБ Беларуси, в 2011 году стал первым председателем Следственного комитета, в 2008 году — начальником Оперативно-аналитического центра при президенте. Вакульчик возглавлял аж четыре силовых ведомства страны, таких примеров в истории современной Беларуси больше нет.

— Я не зря спросил, сколько Валерий Павлович проработал. Никто до него половины даже не смог выдержать на этой горячей должности. Очень надежный, преданный государству и народу человек, исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал. У нас была жесткая договоренность: мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда — от земли. И, надо сказать, что комитет он (Валерий Вакульчик. — Прим. TUT.BY) в этом плане настраивал, — сказал при предыдущем назначении Лукашенко и добавил, что в должности госсекретаря Вакульчик сможет объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы.

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Ранее Вакульчик возглавлял аж четыре силовых ведомства страны, таких примеров в истории современной Беларуси больше нет.
 
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