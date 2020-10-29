«Крен меньше, чем мы ожидали». Дом на озере по ул. Купревича в Минске скоро может быть достроен

История столичного дома на озере

Высотка на ул. Купревича обещала стать очень хорошим домом с высокой стоимостью квадратного метра : тут и расположение удобное, и максимально «зеленый» район, и школ-детских садов, в принципе, хватает. Однако что-то пошло не так, и в какой-то момент выяснилось , что уже практически достроенная новостройка дала осадку выше допустимых норм. Точнее, осадку дала одна секция дома из-за линзы, которая образовалась в слоях почвы. Сыграло свою роль и озеро с подводными ключами прямо у границы дома. Дальше ситуация надолго застопорилась.