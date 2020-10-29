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«Крен меньше, чем мы ожидали». Дом на озере по ул. Купревича в Минске скоро может быть достроен
29.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Стройка возле дома на озере по ул. Купревича вновь ожила: возле дома выкопали небольшой котлован, вокруг него ездят грузовики, установлены какие-то массивные приборы, вовсю трудятся строители. У дольщиков вновь затеплилась надежда на скорейшую сдачу новостройки. Мы обратились за комментарием к директору Минского домостроительного комбината, чтобы узнать, какие именно работы проводятся сейчас на объекте и когда одним долгостроем в столице станет меньше.
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Что происходит с домом сейчас?
Сейчас стройка оживилась, вокруг дома кипит работа. Директор Минского домостроительного комбината Юрий Серегин рассказал журналисту Realt.by, что уже в ближайшее время будет окончательно сформировано решение по усилению фундамента.
— Мы сейчас работаем на экспериментальном участке возле дома. Сначала там отработали геологи, потом работали строители, сейчас снова приступили к работе геологи. В общем, сейчас проводится несколько циклов экспериментальных работ, по результатам которых будет окончательно сформировано проектное решение по усилению основания.
Дом не прекратил осадку, но по уточненным данным крен меньше, чем мы считали ранее, и не вышел за пределы максимально допустимых. Однако по осадке точно пока не могу сказать, еще не обработаны результаты. К концу недели появятся результаты, и можно будет что-то говорить.
— Примерный срок ввода дома в эксплуатацию остается прежним?
— Да, март-апрель 2021 года.
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Стройка возле дома на озере по ул. Купревича вновь ожила: возле дома выкопали небольшой котлован, вокруг него ездят грузовики, установлены какие-то массивные...
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