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Лукашенко: Дуда победил, сфальсифицировав выборы, и оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас
29.10.2020 15:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время принятия кадровых решений 29 октября Александр Лукашенко прокомментировал общественно-политическую обстановку в Польше, Литве и Украине,
Лукашенко заявил, что во всех этих странах есть значительные проблемы в отношениях между населением и властью, которые порой выливаются в уличные протесты. Отдельно он остановился на ситуации в Польше.
— Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а
Затронул он и экономические проблемы Польши, заявив, что «там есть кучка богатых, но сколько там бедных».
— И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли, — передает слова Александра Лукашенко пресс-служба.
Прокомментировал он и итоги парламентских выборов в Литве.
— Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь — потеряли власть, — заявил он, отметив, что, к примеру, не прошла партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус.
— А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним, — подчеркнул он.
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Лукашенко: Дуда победил, сфальсифицировав выборы, и оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас
По его словам, в Польше «хотели у нас устроить мятеж, а получили сами».
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