Лукашенко: Дуда победил, сфальсифицировав выборы, и оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас

Источник материала: Tut.by

Во время принятия кадровых решений 29 октября Александр Лукашенко прокомментировал общественно-политическую обстановку в Польше, Литве и Украине, сообщает пресс-служба президента Беларуси. По его словам, в Польше «хотели у нас устроить мятеж, а получили сами». Лукашенко призвал власти этих стран разобраться со своими проблемами и не лезть в «чужой огород».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко заявил, что во всех этих странах есть значительные проблемы в отношениях между населением и властью, которые порой выливаются в уличные протесты. Отдельно он остановился на ситуации в Польше.

— Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины , и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. — Прим.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. — Прим.) все началось, — заявил Лукашенко.

Затронул он и экономические проблемы Польши, заявив, что «там есть кучка богатых, но сколько там бедных».

— И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли, — передает слова Александра Лукашенко пресс-служба.

Прокомментировал он и итоги парламентских выборов в Литве.

— Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь — потеряли власть, — заявил он, отметив, что, к примеру, не прошла партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

— А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним, — подчеркнул он.