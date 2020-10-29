Избиратели недовольны поведением парламентария Клишевича. Депутат говорит, что это буллинг

Источник материала: Tut.by

Избиратели Октябрьского округа № 97 Минска подняли вопрос о соблюдении депутатом Сергеем Клишевичем норм депутатской этики. Они направили в Парламент письмо, под которым стоит 81 подпись избирателей, с просьбой разобраться и дать оценку поведению парламентария. Сам депутат считает, что это буллинг и давление за поддержку Александра Лукашенко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Избиратели «оскорблены хулиганским поведением своего представителя»

«Депутат Палаты представителей Клишевич Сергей Михайлович, выступая в СМИ в период проведения избирательной кампании по выборам президента Республики Беларусь и после прошедших выборов неоднократно нарушал ст. 262 Регламента в части приведения недостоверных и непроверенных фактов, без ссылок на источники получения информации, а также произносил фразы и совершал публичные действия, прямо и косвенно унижающие человеческое достоинство, вносящие раскол в общество по политическим взглядам», говорится в письме избирателей на имя председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. Подписавшиеся просят комиссию, работающую по вопросам депутатской этики, дать заключение по вопросу соблюдения Сергеем Клишевичем правил депутатской этики, а также обязать его публично извиниться и объявить ему общественное порицание, предусмотренное Регламентом Палаты представителей.

Статья 262 Регламента Палаты представителей: Депутат Палаты представителей, выступая в средствах массовой информации, на пресс-конференциях, митингах, собраниях, комментируя деятельность государственных и общественных органов и организаций, должностных лиц и граждан, обязан использовать только достоверные и проверенные факты. При этом депутат Палаты представителей должен, как правило, ссылаться на источник сообщаемой им информации. Если депутат Палаты представителей грубо или неоднократно нарушает указанные настоящим Регламентом требования, отказывается принести публичные извинения тем организациям, органам и лицам, чьи интересы или честь были затронуты его выступлением, по требованию организации, органа или лица к нему могут быть применены меры воздействия, установленные настоящим Регламентом.

— Избиратели округа № 97 глубоко возмущены и оскорблены хулиганским поведением своего представителя и его низким культурным уровнем, не достойным, по нашему мнению, звания депутата Народного собрания. Когда после выборов он начал упоминать в СМИ непроверенную, неподтвержденную информацию о протестующих, дискредитируя их и унижая, это переполнило чашу терпения и мы решили, что справедливо было бы, чтобы комиссия по этике рассмотрела его высказывания. Он представляет своих избирателей, и нам стыдно за те слова, которые он говорит. Мы считаем справедливым и необходимым, чтобы к нему были предприняты соответствующие меры воздействия, — говорит одна из подготовивших письмо Мария.

«Мы требуем напомнить депутату Клишевичу о ценности диалога в гражданском обществе и необходимости соблюдения ст. 257 Регламента, а именно: депутат Палаты представителей должен личным примером способствовать укреплению государственной дисциплины, исполнению гражданских обязанностей, обеспечению прав и законных интересов человека и гражданина», пишут избиратели, указывая на неоднозначную ситуацию, когда Сергей Клишевич во время велопробега 20 августа показал людям на улице нецензурный жест. Избиратели восприняли это как недостойное депутата поведение и оскорбление государственного флага и нарушением Закона «О государственных символах Республики Беларусь».

Статья 257. Депутат Палаты представителей является полномочным представителем народа в представительном и законодательном органе государственной власти Республики Беларусь. Он обязан строго соблюдать законодательство, поступать сообразно своему сознанию и совести. Депутат Палаты представителей должен личным примером способствовать укреплению государственной дисциплины, исполнению гражданских обязанностей, обеспечению прав и законных интересов человека и гражданина. Депутат Палаты представителей обязан соблюдать нормы депутатской этики. Факты нарушения правил, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, рассматриваются постоянной комиссией, к ведению которой относятся вопросы депутатской этики.

Собеседники говорят, что хотели пообщаться с депутатом, узнать его позицию о происходящем в последние месяцы и направляли Сергею Клишевичу обращение с предложением провести собрание. Но оно осталось без ответа.

— Я считаю, что поведение депутата, которые ведет себя оскорбительным образом по отношению к другим людям, который не слышит мнения части своих избирателей, который игнорирует желание встретиться с ним, поговорить. В совокупности это и привело к подписанию такой «петиции» конкретно мной, — объясняет еще один подписавший обращение избиратель Максим Трус.

Депутат: Их логика в том, чтобы использовать форму давления на людей

Самому депутату Сергею Клишевичу известно о письме. Он указывает, что обращения подобного характера поступают и по другим депутатам, и расценивает их как своеобразную форму буллинга. Что, по его словам, подтверждается перепиской из чата, в котором координируют свои действия активные избиратели.

— Нарушены ли их права или нет, может определить только суд. А если решения суда нет, то это всего лишь их мнение, — комментирует депутат. — Люди, которые пишут подобные обращения, заявляют, что не признают выборы, не признают президента, парламент. Вместе с тем они обращаются в Палату представителей с требованием что-то разъяснить, объяснить. Где логика в их действиях? А логика заключается в том, чтобы использовать еще одну форму давления на людей, которые поддерживают президента, выступают против вмешательства во внутренние дела нашего государства.

Парламентарий говорит, что готов встречаться со своими избирателями, вести с ними диалог, в том числе через социальные сети и СМИ. Однако на предусмотренный законодательством личный прием граждан из активистов, к нему приходила только одна избирательница, которая обозначила проблему, получила ответ и больше они не встречались.

Сергей Клишевич подтверждает, что к нему поступало обращение о проведении собрания. Но он не встречался с избирателями, так как находился на самоизоляции.

— Я подготовил ответ, выслал им буквально вчера (беседа состоялась 28 октября — прим. Ред.). Когда они его получат, в соответствии с ответом определимся. Если есть такая необходимость, без проблем обсудим любые вопросы в той форме, которую позволяет сегодняшняя ситуация в том числе связанная с эпидемиологической обстановкой, — говорит Сергей Клишевич и добавляет. — Возможно, им нужна организованная встреча, где будет шум, гам, где будут унижение и оскорбления, травля, желательно все это подсветить в средствах массовой информации, которые они посчитают нужными и выдать в нужном соусе. Это способствует радикализации общества, его разобщению.