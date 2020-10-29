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Избиратели недовольны поведением парламентария Клишевича. Депутат говорит, что это буллинг
29.10.2020 15:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Избиратели Октябрьского округа № 97 Минска подняли вопрос о соблюдении депутатом Сергеем Клишевичем норм депутатской этики. Они направили в Парламент письмо, под которым стоит 81 подпись избирателей, с просьбой разобраться и дать оценку поведению парламентария. Сам депутат считает, что это буллинг и давление за поддержку Александра Лукашенко.
Избиратели «оскорблены хулиганским поведением своего представителя»
«Депутат Палаты представителей Клишевич Сергей Михайлович, выступая в СМИ в период проведения избирательной кампании по выборам президента Республики Беларусь и после прошедших выборов неоднократно нарушал ст. 262 Регламента в части приведения недостоверных и непроверенных фактов, без ссылок на источники получения информации, а также произносил фразы и совершал публичные действия, прямо и косвенно унижающие человеческое достоинство, вносящие раскол в общество по политическим взглядам», говорится в письме избирателей на имя председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. Подписавшиеся просят комиссию, работающую по вопросам депутатской этики, дать заключение по вопросу соблюдения Сергеем Клишевичем правил депутатской этики, а также обязать его публично извиниться и объявить ему общественное порицание, предусмотренное Регламентом Палаты представителей.
— Избиратели округа № 97 глубоко возмущены и оскорблены хулиганским поведением своего представителя и его низким культурным уровнем, не достойным, по нашему мнению, звания депутата Народного собрания. Когда после выборов он начал упоминать в СМИ непроверенную, неподтвержденную информацию о протестующих, дискредитируя их и унижая, это переполнило чашу терпения и мы решили, что справедливо было бы, чтобы комиссия по этике рассмотрела его высказывания. Он представляет своих избирателей, и нам стыдно за те слова, которые он говорит. Мы считаем справедливым и необходимым, чтобы к нему были предприняты соответствующие меры воздействия, — говорит одна из подготовивших письмо Мария.
«Мы требуем напомнить депутату Клишевичу о ценности диалога в гражданском обществе и необходимости соблюдения ст. 257 Регламента, а именно: депутат Палаты представителей должен личным примером способствовать укреплению государственной дисциплины, исполнению гражданских обязанностей, обеспечению прав и законных интересов человека и гражданина», пишут избиратели, указывая на неоднозначную ситуацию, когда Сергей Клишевич во время велопробега 20 августа
Собеседники говорят, что хотели пообщаться с депутатом, узнать его позицию о происходящем в последние месяцы и направляли Сергею Клишевичу обращение с предложением провести собрание. Но оно осталось без ответа.
— Я считаю, что поведение депутата, которые ведет себя оскорбительным образом по отношению к другим людям, который не слышит мнения части своих избирателей, который игнорирует желание встретиться с ним, поговорить. В совокупности это и привело к подписанию такой «петиции» конкретно мной, — объясняет еще один подписавший обращение избиратель Максим Трус.
Депутат: Их логика в том, чтобы использовать форму давления на людей
Самому депутату Сергею Клишевичу известно о письме. Он указывает, что обращения подобного характера поступают и по другим депутатам, и расценивает их как своеобразную форму буллинга. Что, по его словам, подтверждается перепиской из чата, в котором координируют свои действия активные избиратели.
— Нарушены ли их права или нет, может определить только суд. А если решения суда нет, то это всего лишь их мнение, — комментирует депутат. — Люди, которые пишут подобные обращения, заявляют, что не признают выборы, не признают президента, парламент. Вместе с тем они обращаются в Палату представителей с требованием что-то разъяснить, объяснить. Где логика в их действиях? А логика заключается в том, чтобы использовать еще одну форму давления на людей, которые поддерживают президента, выступают против вмешательства во внутренние дела нашего государства.
Парламентарий говорит, что готов встречаться со своими избирателями, вести с ними диалог, в том числе через социальные сети и СМИ. Однако на предусмотренный законодательством личный прием граждан из активистов, к нему приходила только одна избирательница, которая обозначила проблему, получила ответ и больше они не встречались.
Сергей Клишевич подтверждает, что к нему поступало обращение о проведении собрания. Но он не встречался с избирателями, так как находился на самоизоляции.
— Я подготовил ответ, выслал им буквально вчера (беседа состоялась 28 октября — прим. Ред.). Когда они его получат, в соответствии с ответом определимся. Если есть такая необходимость, без проблем обсудим любые вопросы в той форме, которую позволяет сегодняшняя ситуация в том числе связанная с эпидемиологической обстановкой, — говорит Сергей Клишевич и добавляет. — Возможно, им нужна организованная встреча, где будет шум, гам, где будут унижение и оскорбления, травля, желательно все это подсветить в средствах массовой информации, которые они посчитают нужными и выдать в нужном соусе. Это способствует радикализации общества, его разобщению.
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Избиратели просят проверить соблюдение Клишевичем норм депутатской этики.
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