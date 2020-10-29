Лукашенко о разговоре с Помпео: Ничего он от меня не требовал. Был очень теплый, добрый такой разговор

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений рассказал о добрых отношениях с госсекретарем США Майклом Помпео и их недавнем телефонном разговоре. Фрагмент беседы показал телеграм-канал «Пул Первого». Он также сообщил, о чем предупредил Помпео.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Вы должны понимать, что за пределами нашей страны натовцы не утихомирились. Что бы они ни говорили, вот я Помпео (госсекретарь США Майкл Помпео. — Прим. ред.) говорил, Валерий Павлович (Вакульчик. — Прим. ред.) знает, у нас с ним очень добрые отношения, несмотря на этот такой тон хороший. Все, что они пишут в телеграм-каналах, — это фигня. Ничего он от меня не требовал. Был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: «Майкл, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». Я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы, ну и, может, там Украины (это даже не обсуждается, какая там Украина, им не до этого). А вот поляки и литовцы, в основном — поляки, что там литовцы: армии нет. Ну мы будем отвечать. Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет. Я говорю: «Хорошо, я услышал». Мы это слышим, но мы должны реагировать, — заявил Лукашенко.

Напомним, разговор Лукашенко и Помпео состоялся в субботу, 24 октября. Белорусская сторона сообщила, что обсудили ситуацию в мире, внутриполитическую обстановку в Беларуси и США.

«Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Беларуси, сторонником развития сотрудничества с Беларусью. Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси. Касаясь внешнеполитической повестки, подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ — по защите общего пространства — в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать. Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не существует», — сообщили тогда в Беларуси.

В Госдепартаменте рассказали , что Помпео призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Беларуси.

27 октября стало известно, что политтехнолог Виталий Шкляров, у которого есть и американский паспорт, покинул территорию Беларуси.