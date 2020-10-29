Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Со слов представителей компании “Аквакультура групп”, этим летом спрос на тесты и фотометры (прибор измеряющий вредные элементы в воде) действительно сильно вырос. Если раньше заказы были в основном от предприятий, то сейчас тесты берут и в частном порядке, чтобы проверить качество воды на загородном участке или в своей квартире. К слову, пробы воды в Зеленом Луге, где недавно также был поврежден водопровод , дали положительный результат. Нет вопросов и к воде в Футбольном манеже, качество хорошее.