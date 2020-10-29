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Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

29.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Минске открылась международная строительно-интерьерная выставка «Белорусский дом». Здесь можно сравнить цены на “каркасники», купить купель в баню, дизайнерские аксессуары, мебель или тест на проверку качества воды в квартире. В выставке принимают участие более 80 компаний, в репортаже – цены и новинки.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

В этом году основная часть выставки размещается внутри Футбольного манежа (пр. Победителей, 20/2), здесь же проходят семинары и мастер-классы. К слову, темы семинаров амбициозные. В блоке «Как построить дом в два раза дешевле» расскажут, как построить коттедж «под ключ» по цене однокомнатной квартиры, а на семинаре «Коммерческая деятельность в жилых домах и квартирах» подскажут, как легально начать заниматься коммерческой деятельностью в жилом фонде. Есть семинары и по дизайну, среди тем: «Как подобрать под психотип человека дома?» и «Подводные камни дизайна интерьера квартиры и дома». С полной программой семинаров можно ознакомиться здесь.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Набор тестов на проверку качества воды в квратире за 34,54 руб.

Этим летом вопрос качества воды заинтересовал минчан сильнее, чем обычно. Катализатором послужила череда ЧП на водопроводе. Напомним, первый серьезный шок горожане испытали еще в июне. Тогда жители двух столичных районов остались без питьевой воды на несколько дней, а возле цистерн собирались огромные очереди. Тема актуальная, поэтому отметим – на выставке “Белорусский дом” можно купить наборы тестов для проверки качества воды как в квратире, так и на участке. Каждый из комплектов стоит 34,54 руб. Испытания простые и безопасные – нужно лишь опустить полоску в воду и сравнить результат по специальной шкале.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Со слов представителей компании “Аквакультура групп”, этим летом спрос на тесты и фотометры (прибор измеряющий вредные элементы в воде) действительно сильно вырос. Если раньше заказы были в основном от предприятий, то сейчас тесты берут и в частном порядке, чтобы проверить качество воды на загородном участке или в своей квартире. К слову, пробы воды в Зеленом Луге, где недавно также был поврежден водопровод, дали положительный результат. Нет вопросов и к воде в Футбольном манеже, качество хорошее.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Дом из дерева за 76 тыс. рублей, сборка – месяц

На выставке представлено сразу несколько производителей каркасного домостроения, а также домов из бруса. Мы поговорили с представителем шкловского Завода газетной бумаги, продукция которого известна по всему миру. Во Франции уже есть целые кварталы домов из Шклова, а в Японии белорусские детские сады и коттеджи.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Одно из направлений компании – каркасно-панельные дома. Сборка домов занимает месяц или полотра в зависимости от площади объекта. За 76 тыс. рублей можно купить дом площадью 69 “квадратов” с тремя спальнями и мансардной надстройкой. Двухэтажный дом обойдется в районе 90 тыс. рублей. Также из вариантов – разработка проекта под заказ.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Каркасно-щитовые дома от 14, 8 тыс. рублей

Есть варианты еще дешевле. Так, к примеру, купить комплект каркасно-щитового дома проекта “Днепр-2” от “Гомельдрев” сегодня можно от 14 800 рублей. Общая площадь дома – 91,12 кв.м, жилая – 45,13 кв.м. В доме две спальни, общая комната, тамбур, холл, ванная комната и санузел, кухня, коридор, топочная и веранда.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Проектирование домов под себя

Если типовые проекты не устраивают, на выставке можно договориться и о проектировании эксклюзивного дома. Архитектурная компания «Аверса-групп» предлагает свои услуги в проектировании жилых и коммерческих объектов: получение разрешений на ПИР и СМР, обследование существующих конструкций, разработка и согласование проектов домов и коммуникаций, помощь при модернизации, перепланировке, вывода в нежилой фонд и пр. Среди «фишек» компании – проектирование «под конкретного заказчика». Узнать, почему важно к проекту подходить индивидуально, можно на семинаре «Как подобрать под психотип человека дома?».

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Раздвижные системы и панорамные окна

Большие окна набирают все большую популярность, поэтому многих может заинтересовать стенд компании «ДиВа Групп». Здесь представлены не только самые ходовые модели раздвижных систем и окон, но и новинка – раздвижная система, в которой все створки функционируют самостоятельно (каждую из них можно сложить и сдвинуть). Также среди вариантов раздвижные и складные системы. Конфигураций множество, размеры можно заказать под себя. Окна и ситемы отличаются повышенной энергоэффективностью и надежностью.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Лофтавая мебель от ГП «Исправительное учреждение №5»

В этот раз на выставке не очень много мебели, но есть интересные варианты. Так, ГП «Исправительное учреждение №5» презентовала мебель из массива. Набор выполнен в стиле лофт. Кровать стоит 260 рублей, тумбочки по 70 руб., комод – 400 рублей. Дубовый стол можно купить за 160 рублей, стул – за 130, табурет – за 80.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Фитобочка от 2150 рублей

На выставке можно купить также купель, фитобочку или инфракрасную сауну. Производство российское, продавец «ПоларСпа».  Небольшая купель высотой в 1 метр обойдется от 1260 рублей, душевая кабина из лиственницы со стеклянными дверцами – 4600 рублей, цены на фитобочки стартуют от 2150 рублей.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Кованный светильник за 250 рублей

Завершим обзор работами народных мастеров из металла и дерева. Цены недешевые, но все аксессуары сделаны вручную.

Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

 
 
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Сегодня в Минске открылась международная строительно-интерьерная выставка «Белорусский дом». Здесь можно сравнить цены на “каркасники», купить купель в баню,...
 
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