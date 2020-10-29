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Светлогорский ЦКК работает всего лишь на 67,5% от своей мощности

29.10.2020 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Итоги работы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и перспективы развития предприятия обсуждались на встрече трудового коллектива с председателем концерна "Беллесбумпром" Михаилом Касько, сообщает пресс-служба завода.

"Вы большие молодцы, потому что за 9 месяцев 2020 года выполнены все показатели финансово-хозяйственной деятельности, о чем мы докладывали президенту 6 октября на совещании о развитии деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли", – заявил глава концерна.

Немного цифр

По его словам, Светлогорскому ЦКК удалось прирасти по экспорту, при этом выросла рентабельность продаж и чистая прибыль. Все это в совокупности позволило деревообработке выполнить доведенные показатели.

© Photo : Светлогорский ЦКК
Глава "Беллесбумпрома" рассказал о новых заводах и планах на год

В свою очередь гендиректор предприятия Юрий Крук сообщил, что важнейшей задачей для целлюлозно-картонного комбината остается "выход в 2021 году на 100% мощность производства сульфатной беленой целлюлозы, что позволит выпускать до 400 тысяч тонн целлюлозы в год (для сравнения, в этом году этот показатель составит около 270 тысяч тонн)".

Помимо этого в планах значится также ввод второй очереди нового завода – по производству вискозной целлюлозы.

Как все обстоит на деле

Итоговый прогноз на 2020 год с цифрой производства в 270 тысяч тонн говорит о том, что сейчас Светлогорский ЦКК работает с мощностью приблизительно в 67,5%.

Дело в том, что еще в бытность премьером Сергея Румаса в мае 2019 года на заводе обещали летом выйти на 70% мощности. В итоге согласно данным за 9 месяцев минувшего года на предприятии выпустили 90,4 тысячи тонн целлюлозы. При таком темпе работы в конце года они бы вышли на 120 тысяч тонн, или чуть больше четверти от фактической мощности.

Таким образом, получается, что в 2020 году производство увеличилось больше чем в два раза в сравнении с предыдущим, но все равно еще не дотягивает до заявленных объемов.

Концерн верит в перспективу

Михаил Касько считает, что Светлогорский ЦКК обладает хорошим потенциалом для развития, потому что в настоящее время создается производство с углубленной переработкой древесины.

© Sputnik / Ростислав Нетисов
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"Один из таких проектов – строительство бумагоделательной машины для производства упаковочной бумаги мощностью 160 тысяч тонн в год – должен быть реализован на Светлогорском ЦКК уже до конца 2023 года", – сообщает пресс-служба предприятия.

Поставщиком оборудования станет финская компания Valmet, с которой сейчас согласовываются технические и финансовые условия контракта. В планах у концерна значится реализация бумаги бизнесменам, которые будут из нее выпускать упаковку.

"Рынок сбыта есть, будет новое производство, будут рабочие места, налоги в бюджет. Это большая и хорошая перспектива для вашего предприятия, на вас мы возлагаем большие надежды, а потому и ответственность за комбинат должна быть двойная, если не тройная", – подчеркнул глава концерна Беллесбумпром.

Чрезвычайные ситуации

На прошлой неделе 19 октября стало известно, что на Светлогорском ЦКК во время сварочных работ загорелся резервуар с талловым маслом. В результате инцидента произошел взрыв, которые привел к гибели сварщика, еще один мужчина получил травмы.

© Photo : Следственный комитет РБ
Следователи проводят допросы после гибели мужчины на Светлогорском ЦКК

Это уже не первое происшествие на целлюлозно-картонном комбинате. 30 июля в одном из цехов произошел прорыв трубы во время ремонтных работ.

Находившихся рядом сварщика и слесаря-ремонтника облило технологической жидкостью. С химическими ожогами пострадавших мужчин доставили в местную больницу. Позднее одного из мужчин на специальном вертолете доставили в столичный ожоговый центр, но спасти его не удалось.

В мае 2019 года в одном из цехов комбината, который строил китайский подрядчик корпорация CAMCE, обвалилась одна из стен здания.

Проект на миллиард

В строительство импортозамещающего предприятия было вложено 800 миллионов долларов, при этом он до сих пор не работает на полную мощность.

С пекинской компанией САМСЕ были заключены контракты на внушительную сумму. Финансовые ресурсы белорусской стороне предоставили китайские банки.

© Sputnik
Пожар на Светлогорском ЦКК не повлиял на работу завода

Кроме того, с самого старта строительства Светлогорский ЦКК сопровождают скандалы. В частности, когда завод построили, местные жители стали жаловаться на удушливый запах и назойливый шум.

На предприятии возникали периодически проблемы с технологическим оборудованием, прокладкой кабеля, никак не удавалось запустить производство. В итоге работу завершали белорусские подрядчики со специалистами финского отделения австрийской компании ANDRITZ.

В феврале текущего года предприятие посетил с рабочим визитом президент Беларуси. В присутствии Александра Лукашенко был осуществлен символический пуск оборудования новой линии по производству сульфатной беленой целлюлозы.

 
Теги: Минск
 
 
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