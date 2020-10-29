Путин считает предложение Лукашенко о конституционной реформе «шагом навстречу оппонентам»

Источник материала: Tut.by

Предложение Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы является значительным шагом навстречу его оппонентам. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», пишет ТАСС .

Путин обратил внимание, что Лукашенко объявил о возможности внесения изменений в конституцию или принятия нового документа, а также проведения на этой базе парламентских и президентских выборов. И он уже принял конкретные шаги для реализации этого, отметил российский лидер.

«Я думаю, что это, исходя реалий сегодняшнего дня и оценки политической ситуации, с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что вопрос о президентских выборах в Беларуси должны решать граждане этой страны.

«По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Беларуси: это должен определять сам белорусский народ и руководство Беларуси — ответил Путин на вопрос, допускает ли он сценарий проведения там новых президентских выборов. — Мы в эти вопросы не лезем».