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Путин считает предложение Лукашенко о конституционной реформе «шагом навстречу оппонентам»
29.10.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предложение Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы является значительным шагом навстречу его оппонентам. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», пишет
Путин обратил внимание, что Лукашенко объявил о возможности внесения изменений в конституцию или принятия нового документа, а также проведения на этой базе парламентских и президентских выборов. И он уже принял конкретные шаги для реализации этого, отметил российский лидер.
«Я думаю, что это, исходя реалий сегодняшнего дня и оценки политической ситуации, с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам», — сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что вопрос о президентских выборах в Беларуси должны решать граждане этой страны.
«По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Беларуси: это должен определять сам белорусский народ и руководство Беларуси — ответил Путин на вопрос, допускает ли он сценарий проведения там новых президентских выборов. — Мы в эти вопросы не лезем».
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«По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Беларуси: это должен определять сам белорусский народ и руководство Беларуси - ответил Путин на...
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