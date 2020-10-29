Минск и Москва в декабре подпишут балансы поставок продовольствия на 2021 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Беларусь и Россия намерены согласовать и подписать балансы поставок продовольственных товаров на 2021 год в декабре, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В четверг состоялась рабочая встреча главы Минсельхозпрода Беларуси Ивана Крупко и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, она прошла в формате видеоконференции. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества двух стран в аграрной сфере.

Иван Крупко отметил, что аграрные отрасли двух стран показали в текущем году положительные результаты. Он отметил, что хотя объемы взаимной торговли в первом полугодии несколько снизились, РФ остается для Беларуси одним из основных торговых партнеров, на ее долю приходится 75% в структуре экспортных поставок. Удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь сейчас на уровне 33,6%, в 2020 году он вырос на 2,3 процентных пункта.

По итогам первых 8 месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания двух стран составил 3,7 млрд долларов. Экспорт белорусской продукции в РФ сложился в сумме 2,8 млрд долларов, импорт из РФ составил 919,1 млн долларов.

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