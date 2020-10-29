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Кочанова обсудила с экс-кандидатом в президенты Черечнем диалог с обществом
29.10.2020 21:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возможность диалога с обществом обсудили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и экс-кандидат в президенты, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» (БСДГ) Сергей Черечень. Встреча состоялась 28 октября, сообщил политик на своей странице в
«28 октября я встретился с Натальей Кочановой, чтобы обсудить возможность создания такой диалоговой площадки, где представители всех точек зрения смогут высказать свои мнения и услышать друг друга. Диалог должен проходить не кулуарно, а открыто, в присутствии журналистов. И участвовать в нем должны все политические силы, представители гражданского общества и экспертного сообщества, независимо от того, нравятся ли они власти и друг другу», — написал Черечень.
Он также отметил, что Наталья Кочанова выразила готовность попробовать начать диалог в таком формате.
«Мы приложим все усилия, чтобы этот диалог действительно начался и в нем приняли участие представители всех политических сил Беларуси, выражающие различные точки зрения. Без деления на «наших» и «чужих», — добавил политик.
Сергей Черечень подчеркнул, что мы живем в одной стране, и если мы хотим найти способ жить в ней мирно, «то единственный путь к этому — широкий общенациональный диалог».
В Совете Республики
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«Мы приложим все усилия, чтобы этот диалог действительно начался и в нем приняли участие представители всех политических сил Беларуси, выражающие различные точки...
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