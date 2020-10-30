Валюта дорожает? Какие курсы установили банки перед выходными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт - Sputnik. В пятницу утром в обменниках Минска доллар можно найти по курсу от 2,628 рубля, евро - от 3,07 рубля, российский руль - от 3,32 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

На торгах в четверг белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро и немного укрепился к российскому рублю. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже подорожал только доллар.

Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость валют.

Доллар по лучшему курсу в 2,628 рубля можно купить утром в пятницу в Паритетбанке. В БСБ Банr продает американскую валюту по 2,632 рубля, МТБанк - по 2,634 рубля. В остальных банках Минска доллар реализуют по курсу от 2,635 до 2,67 рубля.

Выгоднее всего 30 октября приобрести евро в отделениях Паритетбанка по курсу 3,07 рубля. В БСБ Банке евро предлагают по курсу в 3,072 рубля, в банке "Дабрабыт" - в 3,075 рубля. В других обменниках по городу курс общеевропейской валюты колеблется от 3,078 до 3,13 рубля.

Самый низкий курс продажи российского рубля в 3,32 белорусского рубля за сотню установили в пятницу в некоторых отделениях Абсолютабнка и МТбанка. В БСБ Банке и Технобанке российский рубль продают по 3,33 рубля, в банке "Решение" - по 3,335 рубля. Российскую валюту в Минске также можно найти по курсу от 3,34 до 3,41 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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