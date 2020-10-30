Стало известно, сколько МНПЗ хочет продать топлива Украине в 2020 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. "БНК-Украина", дочерняя структура Белорусской нефтяной компании, 10 ноября планирует провести первый тур годового тендера на поставку дизтоплива и бензина производства Мозырского НПЗ на рынок Украины с декабря по ноябрь следующего года, пишет Группа Argus Media.

По информации издания, в ходе текущего этапа конкурса компания предложила до 60 тысяч т/месяц дизтоплива (или суммарно 720 тысяч тонн), 30 тысяч т/месяц бензина марки А-92 (360 тысяч тонн), 60 тысяч т/месяц А-95 (720 тысяч тонн), а также по 1 тысяче т/месяц А-98 и А-100 (24 тысячи тонн). Объем поставок может быть скорректирован в меньшую или большую сторону в пределах 10%.

Украинская "дочка" БНК также ведет переговоры с крупными украинскими поставщиками о продаже нефтепродуктов, произведенных на Мозырском НПЗ, вне конкурса.

"При наличии действующего договора с "БНК-Украиной" или с БНК на поставку топлива в декабре 2020 года участник конкурса имеет право выбрать период поставки с января по декабрь 2021 года", - уточняет Группа Argus Media.

В сумме по долгосрочным контрактам МНПЗ планирует продать на украинском рынке с поставкой в будущем году 180 тысяч т/месяц, а бензина — около 60 тысяч т/месяц.

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