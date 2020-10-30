|
Белорусы первые. Архитектурный проект «Олимпик Арены» победил на международном конкурсе «Евразийская премия»
30.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Белорусы победили на международном архитектурном конкурсе «Евразийская Премия». Проект «Олимпик Арены» в Минске занял первое место в номинации "Архитектура спорта», обойдя 15 соперников из России и Европы. В «ТАПАС» рассказали, как это было.
«Финалистами конкурсной программы стали авторы из 39 городов планеты, включая Минск»
Представитель «ТАПАС» Алексей Богданович отметил, что 2019 год для компании оказался особенным. Было реализовано сразу два масштабных и интересных проекта: бизнес-центр класса А Futuris и физкультурно-спортивный комплекс «Олимпик Арена», поэтому возникло желание принять участие в архитектурном конкурсе.
– Нам было интересно, как оценят работу коллег профессиональное жюри. Выбор не случайно пал на «Евразийскую Премию», которая ежегодно проводится в городе Екатеринбург (Российская Федерация). В этом году премия отметила свой 15-летний юбилей. Кстати, соревнования дизайнеров и архитекторов достаточно популярны на постсоветском пространстве. С каждым годом организаторы расширяют и географию жюри, и географию конкурсантов. В 2020-ом заявки на участие подали более чем 450 профессиональных архитекторов и дизайнеров из 22 стран мира. Финалистами конкурсной программы стали авторы из 39 городов планеты, включая Минск. Оценивало представленные проекты звездное жюри, в состав которого вошли Патрик Шумахер, Бен ван Беркель, Карим Рашид, Крис Яо и другие признанные во всем мире архитекторы и дизайнеры.
Проект физкультурно-спортивного комплекса «Олимпик Арена» участвовал в номинации «Архитектура спорта», которая появилась только в этом году. По мнению руководства конкурса, эта номинация очень важна, так как в спортивных объектах заложен огромный потенциал. «Я считаю, что спортивные объекты должны строиться не ради Олимпиад, Универсиад, а ради развития массового спорта. Мне очень радостно, что в нашей номинации участвовало порядка 16 работ, несмотря на то, что заявили ее впервые, отдельно ее не анонсировали, не рекламировали, было немало заявок из-за рубежа» - сказала директор фестиваля Галина Букова.
– Проект «Олимпик Арена» получил достаточно высокие оценки. У нас 10-балльная система, и первое место присуждается тем проектам, которые набирают средний балл от 7-ми. Если ниже, то председатель (и члены) жюри могут решить, что будет только серебряная награда или бронзовая. Проект «Олимпик Арена» набрал средний балл более 7-ми, и мне было очень приятно за Беларусь. Это здорово! – отметила директор фестиваля.
Кстати, в шорт-лист конкурса попал также и наш бизнес-центр Futuris. Проект участвовал в номинации общественные здания.
Заявка учитывалась комплексно: оформление, фотографии, описание проекта, любая дополнительная информация, которая могла помочь жюри максимально объективно оценить сам проект, принимая во внимание не только его визуальную и техническую составляющую, но и творческую часть, которая вдохновляла архитекторов и дизайнеров на создание своих объектов.
Алексей Богданович отметил, что победа в архитектурном конкурсе такого масштаба – важное достижение для команды и очень приятное событие:
– Прежде всего, это успех всего коллектива – каждого, кто трудился над объектом и понимал каких усилий и моральных, и физических стоило возведение обоих проектов в столь сжатые сроки. Действительно, приятно, когда твои старания оценивают на международном уровне заслуженные люди в архитектуре и дизайне, такие как Патрик Шумахер и Карим Рашид.
Фото: ГП «ТАПАС»
Читайте также:
Светильник за Br 250 и каркасно-щитовые дома от Br 14,8 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
Долги растут. Минчане не доплатили за «коммуналку» более 8,9 млн рублей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы первые. Архитектурный проект «Олимпик Арены» победил на международном конкурсе «Евразийская премия»
Белорусы победили на международном архитектурном конкурсе «Евразийская Премия». Проект «Олимпик Арены» в Минске занял первое место в номинации "Архитектура...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)