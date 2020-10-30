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Дефицит республиканского бюджета достиг 1,8 миллиарда рублей

30.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт - Sputnik. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-сентябре текущего года достиг 1,8 миллиарда рублей, такую цифру назвали в министерстве финансов республики.

© CC0 / Pixabay / edar
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За девять месяцев 2020 года в республиканский бюджет пришло 16,3 миллиарда рублей, в то время как расходы в течение этого же периода времени составили 18,1 миллиарда рублей, что превышает 65,7% от запланированных на текущий год.

В доходную часть бюджета вошли поступления от НДС в размере 9,2 миллиарда рублей, от налога на прибыль в 1,5 миллиарда рублей и от акцизов 2,3 миллиарда рублей в сумме. От внешнеэкономической деятельности в бюджет поступило около 2,7 миллиарда рублей. Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) составили 12,8 миллиарда рублей.

Среди расходов республиканского бюджета оказались 8,7 миллиарда рублей направленных на общегосударственную деятельность, 3,9 миллиарда рублей, выделенные на финансирование национальной экономики, и 12,8 миллиарда рублей  - на финансирование социальной сферы (социальную политику, образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру и СМИ). Расходы Фонда социальной защиты населения с начала года превысили 12,7 миллиарда рублей.

"Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года сложился в сумме 2 миллиарда рублей. Дефицит республиканского бюджета сложился в размере 1,8 миллиарда рублей", - подытожили в Минфине.

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Теги: Минск
 
 
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По данным Минфина, только за первое полугодие текущего года дефицит республиканского бюджета составил 1,4 миллиарда рублей.
 
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