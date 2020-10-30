Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. События в Беларуси не повлияли на работу дочерней банковской структуры ВТБ в республике, заявил глава финансового учреждения Андрей Костин.

Ранее стало известно, что за девять месяцев текущего года срочные вклады белорусов в иностранной и национальной валюте сократились на 1,6 миллиарда долларов в эквиваленте.

"В Беларуси у нас банк работает стабильно, устойчиво, несмотря на все эти процессы. Мы никак не меняли свое поведение, ничего не ограничивали, мы ничего специально не наращивали", – сказал руководитель российского банка в интервью телеканалу РБК.

В сентябре международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor’s констатировали , что на фоне политического кризиса в Беларуси, возникшего после президентских выборов, активизировался отток средств клиентов из банков. Многие из финансовых институтов впоследствии вынуждены были приостановить кредитование населения.

Работа в обычном режиме

Также в сентябре стало известно, что российские власти призывают Сбербанк, ВТБ и ВЭБ продолжать работу в Беларуси в обычном режиме, не ограничивая межбанковские операции. По данным агентства Reuters, с данной просьбой к руководству финансовых учреждений обратились премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов.

На фоне падения белорусского рубля международное аналитическое агентство Moody’s объявило, что пересмотрит рейтинги сразу четырех белорусских банков – это АСБ Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк.

Российские "дочки" белорусских банков, среди которых "БПС-Сбербанк", "Белвнешэкономбанк", "Альфа-Банк" и Банк ВТБ, чувствуют себя значительно комфортнее, потому что имеют доступ к внешнему финансированию материнских организаций.

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