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Белорусская "дочка" ВТБ работает стабильно
30.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. События в Беларуси не повлияли на работу дочерней банковской структуры ВТБ в республике, заявил глава финансового учреждения Андрей Костин.
Ранее стало известно, что за девять месяцев текущего года срочные вклады белорусов в иностранной и национальной валюте сократились на 1,6 миллиарда долларов в эквиваленте.
© Sputnik / Виталий Тимкив
"В Беларуси у нас банк работает стабильно, устойчиво, несмотря на все эти процессы. Мы никак не меняли свое поведение, ничего не ограничивали, мы ничего специально не наращивали", – сказал руководитель российского банка в интервью телеканалу РБК.
В сентябре международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor’s
Работа в обычном режиме
Также в сентябре стало известно, что российские власти призывают Сбербанк, ВТБ и ВЭБ продолжать работу в Беларуси в обычном режиме, не ограничивая межбанковские операции. По данным агентства Reuters, с данной просьбой к руководству финансовых учреждений обратились премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов.
На фоне падения белорусского рубля международное аналитическое агентство Moody’s объявило, что пересмотрит рейтинги сразу четырех белорусских банков – это АСБ Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк.
Российские "дочки" белорусских банков, среди которых "БПС-Сбербанк", "Белвнешэкономбанк", "Альфа-Банк" и Банк ВТБ, чувствуют себя значительно комфортнее, потому что имеют доступ к внешнему финансированию материнских организаций.
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Акции протестов, которые начались в Беларуси после президентских выборов, на работе финансового учреждения никак не отразились.
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