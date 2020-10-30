На участок с недостроем в Дроздово подали 28 заявок. Он продан с молотка за $130 тыс. Результаты аукциона

Участок № 275 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета насчитывает 14,9 сотки. Готовность жилого дома составляет 12%. Фундамент строения - железобетонный общей площадью 36 кв.м. Имеется возможность подключения к дому электричества и газа. Начальная цена на участок составила 82 134,71 руб., в том числе дома - 2 134,71. Купить участок на аукционе пожелали 28 человек. Лот продан с молотка за 343.097 руб., или 130.634 долл. США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На участок № 236 в д. Лесковка Боровлянского сельсовета претендовали 10 человек. Он насчитывает 14,8 сотки. Готовность дома составляет – 12%. Фундамент бетонный площадью 84 кв.м. К дому можно подключить электричество и газ. Участок с не завершенным строительством домом был выставлен на аукцион за 63 924,99 руб., дом оценен в 3 924,99 руб. Лот ушел с молотка за 165.805 руб., или 63.130 долл. США.
На участок № 131 в квартале 203 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета было подано 6 заявок. Он насчитывает 14,9 сотки. Готовность дома составляет 12%. Железобетонный фундамент имеет 127 кв.м. К дому можно подключить электричество и газ. Начальная цена на лот составила 45 322,17 руб., в том числе дома - 6 322,17 руб. Он реализован за 111.500 руб., или 42.453 долл. США.
Итоги в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадьучаст-ка, соток
Характеристика объекта
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструк-тура
Нач. цена предмета аукциона (в т.ч. дома), руб.
Цена продажи предмета аукциона,руб.
Цена продажи предмета аукциона, $
1
Минский район, Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 275
14,9
Готовность дома – 12%, фундамент железобетон-ный площадью 36 кв.м.
28
Электричество, газ
82 134,71 (2 134,71)
343.097
130.634
2
Минский район, Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 236
14,8
Готовность дома – 12%, фундамент бетонный площадью 84 кв.м.
10
Электричество, газ
63 924,99 (3 924,99)
165.805
63.130
3
Минский район, Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 214
13,6
Готовность дома – 30%, фундамент свайный металличес-кий площадью 32 кв.м.
снят
Электричество, газ
48 396,13 (3 396,13)
-
-
4
Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 203, участок № 131
14,9
Готовность дома – 12%, фундамент железобетон-ный площадью 127 кв.м.
6
Электричество, газ
45 322,17 (6 322,17)
111.500
42.453
5
Минский район, Лошанский с/с, аг. Лошаны, ул. Садовая, 1
15,6
Готовность дома – 12%, фундамент блочный площадью 49 кв.м.)
1
Электричество, газ
23 444,06 (2 444,06)
24.616
9.372
6
Минский район, Шершунский с/с, д. Рогово
13,0
Готовность дома – 12%, фундамент железобетон-ный площадью 82 кв.м.)
2
Электричество
12 144,35 (5 644,35)
17.781
6.770
7
Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202
15,4
Фундамент дома – железобетон-ный площадью 296 кв.м.
-
Электричество, газ
150 300,60 (91 100,60)
-
-
8
Дзержинский район, Боровской с/с, д. Турьяково, ул. Центральная
15,0
Готовность дома – 11%, фундамент бутобетонныйплощадью 43 кв.м.
-
-
11 155,25 (1 155,25)
-
-
9
Дзержинский район, Демидовичский с/с, д. Крыштафово
14,1
Готовность дома – 11%, фундамент свайный железобетон-ный площадью 131 кв.м.
-
Газ
7 774,83 (3 979,24)
-
-
10
Дзержинский район, Демидовичский с/с, д. Шпильки
11,0
Готовность дома – 10%, фундамент бетонный площадью 170 кв.м.
8
Электричество, газ
6 777,41 (4 148,41)
37.682
14.347
11
Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Весенняя, 66
10,2
Готовность дома – 12%, фундамент железобетон-ный площадью 64 кв.м.
2
Электричество, газ, водопровод
24 894,12 (7 728,18)
58.699
22.349
12
2
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 13 ноября.