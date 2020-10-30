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На участок с недостроем в Дроздово подали 28 заявок. Он продан с молотка за $130 тыс. Результаты аукциона

30.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На участок с недостроем в Дроздово подали 28 заявок. Он продан с молотка за 0 тыс. Результаты аукциона
Участок в Колодищах

Участок № 275 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета насчитывает 14,9 сотки. Готовность жилого дома составляет 12%. Фундамент строения - железобетонный общей площадью 36 кв.м. Имеется возможность подключения к дому электричества и газа. Начальная цена на участок составила 82 134,71 руб., в том числе дома - 2 134,71. Купить участок на аукционе пожелали 28 человек. Лот продан с молотка за 343.097 руб., или 130.634 долл. США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


На участок с недостроем в Дроздово подали 28 заявок. Он продан с молотка за 0 тыс. Результаты аукциона

На участок № 236 в д. Лесковка Боровлянского сельсовета претендовали 10 человек. Он насчитывает 14,8 сотки. Готовность дома составляет – 12%. Фундамент бетонный площадью 84 кв.м. К дому можно подключить электричество и газ. Участок с не завершенным строительством домом был выставлен на аукцион за 63 924,99 руб., дом оценен в 3 924,99 руб. Лот ушел с молотка за 165.805 руб., или 63.130 долл. США.


На участок с недостроем в Дроздово подали 28 заявок. Он продан с молотка за 0 тыс. Результаты аукциона

На участок № 131 в квартале 203 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета было подано 6 заявок. Он насчитывает 14,9 сотки. Готовность дома составляет 12%. Железобетонный фундамент имеет 127 кв.м. К дому можно подключить электричество и газ. Начальная цена на лот составила 45 322,17 руб., в том числе дома - 6 322,17 руб. Он реализован за  111.500 руб., или 42.453 долл. США.

Итоги в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадьучаст-ка, соток

Характеристика объекта

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструк-тура

Нач. цена предмета аукциона (в т.ч. дома), руб.

Цена продажи предмета аукциона,руб.

Цена продажи предмета аукциона, $

1

Минский район, Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 275

14,9

Готовность дома – 12%, фундамент железобетон-ный площадью 36 кв.м.

28

Электричество, газ

82 134,71 (2 134,71)

343.097

130.634

2

Минский район, Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 236

14,8

Готовность дома – 12%, фундамент бетонный площадью 84 кв.м.

10

Электричество, газ

63 924,99 (3 924,99)

165.805

63.130

3

Минский район, Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 214

13,6

Готовность дома – 30%, фундамент свайный металличес-кий площадью 32 кв.м.

снят

Электричество, газ

48 396,13 (3 396,13)

-

-

4

Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 203, участок № 131

14,9

Готовность дома – 12%, фундамент железобетон-ный площадью 127 кв.м.

6

Электричество, газ

45 322,17 (6 322,17)

111.500

42.453

5

Минский район, Лошанский с/с, аг. Лошаны, ул. Садовая, 1

15,6

Готовность дома – 12%, фундамент блочный площадью 49 кв.м.)

1

Электричество, газ

23 444,06 (2 444,06)

24.616

9.372

6

Минский район, Шершунский с/с, д. Рогово

13,0

Готовность дома – 12%, фундамент железобетон-ный площадью 82 кв.м.)

2

Электричество

12 144,35 (5 644,35)

17.781

6.770

7

Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202

15,4

Фундамент дома – железобетон-ный площадью 296 кв.м.

-

Электричество, газ

150 300,60 (91 100,60)

-

-

8

Дзержинский район, Боровской с/с, д. Турьяково, ул. Центральная

15,0

Готовность дома – 11%, фундамент бутобетонныйплощадью 43 кв.м.

-

-

11 155,25 (1 155,25)

-

-

9

Дзержинский район, Демидовичский с/с, д. Крыштафово

14,1

Готовность дома – 11%, фундамент свайный железобетон-ный площадью 131 кв.м.

-

Газ

7 774,83 (3 979,24)

-

-

10

Дзержинский район, Демидовичский с/с, д. Шпильки

11,0

Готовность дома – 10%, фундамент бетонный площадью 170 кв.м.

8

Электричество, газ

6 777,41 (4 148,41)

37.682

14.347

11

Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Весенняя, 66

10,2

Готовность дома – 12%, фундамент железобетон-ный площадью 64 кв.м.

2

Электричество, газ, водопровод

24 894,12 (7 728,18)

58.699

22.349

12

2

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 13 ноября.

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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами в Минском и Дзержинском районах....
 
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