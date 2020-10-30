На участок с недостроем в Дроздово подали 28 заявок. Он продан с молотка за $130 тыс. Результаты аукциона

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Участок № 275 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета насчитывает 14,9 сотки. Готовность жилого дома составляет 12%. Фундамент строения - железобетонный общей площадью 36 кв.м. Имеется возможность подключения к дому электричества и газа. Начальная цена на участок составила 82 134,71 руб., в том числе дома - 2 134,71. Купить участок на аукционе пожелали 28 человек. Лот продан с молотка за 343.097 руб., или 130.634 долл. США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На участок № 236 в д. Лесковка Боровлянского сельсовета претендовали 10 человек. Он насчитывает 14,8 сотки. Готовность дома составляет – 12%. Фундамент бетонный площадью 84 кв.м. К дому можно подключить электричество и газ. Участок с не завершенным строительством домом был выставлен на аукцион за 63 924,99 руб., дом оценен в 3 924,99 руб. Лот ушел с молотка за 165.805 руб., или 63.130 долл. США.

На участок № 131 в квартале 203 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета было подано 6 заявок. Он насчитывает 14,9 сотки. Готовность дома составляет 12%. Железобетонный фундамент имеет 127 кв.м. К дому можно подключить электричество и газ. Начальная цена на лот составила 45 322,17 руб., в том числе дома - 6 322,17 руб. Он реализован за 111.500 руб., или 42.453 долл. США.

Итоги в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.