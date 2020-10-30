В сентябре 2020 года во всех городах страны резко сократился спрос на квартиры

Источник материала: realt.by

Третий квартал 2020 года оказался богатым на события и для рынка жилой недвижимости. Если в июле и августе спрос на квартиры держался на довольно высоком уровне, то сентябрь можно назвать провальным. В ряде городов «просадка» по числу сделок достигала 32% по сравнению с последним летним месяцем. Сильнее всего спрос упал в Минске, Гомеле и Мозыре.

Из-за плохого сентября в IIIквартале рынки жилья белорусских городов не досчитались 22% сделок, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Среди областных центров наблюдалась значительная разбежка – от -8.5% в Гродно до -32% в Витебске. В других крупных городах самые ощутимые темпы падения спроса были отмечены в Мозыре и Солигорске (-38.4% и -36.5% соответственно).

Какие квартиры приобретали в регионах?

В большинстве городов страны повышенным спросом пользовались «двушки». Их максимальная доля была зафиксирована в Барановичах (44%). В 5 городах на первое место вышли 1-комнатные квартиры с максимальной долей 42-41% в Витебске и Молодечно.

Половина проданных квартир в Гродно были расположены в домах, возраст которых не превышает 10 лет. Высоким этот показатель был также в Бресте (30%) и Витебске (21%).