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В сентябре 2020 года во всех городах страны резко сократился спрос на квартиры
30.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Третий квартал 2020 года оказался богатым на события и для рынка жилой недвижимости. Если в июле и августе спрос на квартиры держался на довольно высоком уровне, то сентябрь можно назвать провальным. В ряде городов «просадка» по числу сделок достигала 32% по сравнению с последним летним месяцем. Сильнее всего спрос упал в Минске, Гомеле и Мозыре.
Из-за плохого сентября в IIIквартале рынки жилья белорусских городов не досчитались 22% сделок, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Среди областных центров наблюдалась значительная разбежка – от -8.5% в Гродно до -32% в Витебске. В других крупных городах самые ощутимые темпы падения спроса были отмечены в Мозыре и Солигорске (-38.4% и -36.5% соответственно).
Какие квартиры приобретали в регионах?
В большинстве городов страны повышенным спросом пользовались «двушки». Их максимальная доля была зафиксирована в Барановичах (44%). В 5 городах на первое место вышли 1-комнатные квартиры с максимальной долей 42-41% в Витебске и Молодечно.
Половина проданных квартир в Гродно были расположены в домах, возраст которых не превышает 10 лет. Высоким этот показатель был также в Бресте (30%) и Витебске (21%).
Несмотря на то, что покупательская активность в третьем квартале была низкой, в ряде городов страны по инерции продолжился рост цен. В этом списке областные центры Гомель, Гродно и Могилев, а также Пинск и Полоцк. Причина такого нетипичного поведения в текущих условиях кроется в структуре проданных квартир. Сделок было меньше, чем обычно, с возросшей долей более дорогих квартир. После нормализации структуры спроса в этих городах можно также ожидать коррекцию среднего ценового уровня.
Темпы снижения цен по итогам квартала достигали 7-8% в Новополоцке и Лиде. В Солигорске квартиры подешевели на 5.5%. Среди областных центров самое значительное снижение было отмечено в Витебске (-2.2%).
Без возобновления кредитования окончание года на рынках жилья белорусских городов обещает быть очень сложным. Велика вероятность, что IVквартал может оказаться худшим с точки зрения спроса за многолетнюю историю, что создаст ощутимое давление на цены квартир.
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