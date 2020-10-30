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Доллар и российский рубль подорожали перед выходными
30.10.2020 14:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт - Sputnik. Доллар и российский рубль подорожали по итогам последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
В начале пятничных торгов подорожал только доллар, к их завершению компанию американской валюте составил российский рубль. При этом евро незначительно просел.
По итогам торгов 30 октября Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные:
1 доллар - 2,6352 рубля,
1 евро - 3,0778 рубля,
100 российских рублей - 3,329 белорусского рубля.
С четверга доллар подорожал на 0,34% или 0,0088 рубля, российский рубль прибавил 0,05% или 0,0016 белорусского рубля. При этом евро подешевел на 0,2% и потерял 0,0062 рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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По итогам пятничных торгов белорусская валюта немного укрепила свои позиции только по отношению к евро.
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