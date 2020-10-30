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Госдолг за девять месяцев вырос на 27%

30.10.2020 14:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 12,1 млрд рублей, или на 27%, сообщает Минфин.

Внешний госдолг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 17,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,4 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.

В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1,964 млрд долларов:

  • 1391,5 млн долларов — облигации, размещенные на внешних рынках;

  • 432,2 млн долларов — правительства и банков России;

  • 81,8 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

  • 50,9 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;

  • 7,7 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга по итогам девяти месяцев составило 1,323 млрд долларов:

  • 587,6 млн долларов — правительству и банкам России;

  • 390,7 млн долларов — банкам Китая;

  • 264,8 млн долларов — ЕФСР;

  • 76,7 млн долларов — МБРР;

  • 2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ;

  • 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20%.

В январе-сентябре размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,4 млн долларов и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 469,5 млн долларов и 161,2 млн рублей.

Напомним, в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет девальвация рубля на 26,6% к доллару с начала года — в августе рубль несколько раз подряд обновлял исторические минимумы.

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках. В частности, уже в октябре Беларуси пришло 500 млн долларов от ЕФСР.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 12,1 млрд рублей, или на 27%, сообщает Минфин.
 
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