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Расшаталась или подкоп? Зачем Лукашенко «растопыривает» вертикаль и воюет по всем фронтам. Мнение
30.10.2020 15:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Вы люди военные. Теперь вы понимаете мой замысел. Его, Наталья Ивановна, надо формализовать», —
Помощник для профилактики
Валерий Вакульчик, до начала сентября возглавлявший КГБ, в
«Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. < > Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора, — перечислил Лукашенко. — Но по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть. < > Поэтому контакт с губернатором — это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать», — говорит Лукашенко.
Выходит, то ли губернатора
Но время не ждет, да и натовцы не утихомирились, уверен Лукашенко. Так что пожалуйте, господа генералы, укреплять власть на местах, подальше от столичных баталий. И не только уличных. Аналогия белорусских событий с военными диктатурами, которых в истории была масса, очевидна не только экспертам и широкой публике, но и вертикали. А там и до переворота недалеко. Никаких аналогий, но вот как описывает прекрасный английский писатель Луи де Берньер беседу трех генералов одной вымышленной латиноамериканской страны:
Так что про «коней на переправе» можно забыть. Важнее, что с глаз долой — кобыле легче. Пободаются с губернаторами, поищут штрейкбрехеров для бастующих производств, поснимают флаги, последят за "бесчинствующим у границ" НАТО — и польза будет, и амбиции, если какие были, — подрастеряются. Профилактика тут не повредит.
«Зона дружбы народов». Что случилось на границе
При назначении помощников Лукашенко прошелся и по границе. В смысле по вопросам пограничной безопасности. «Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди», — заявил глава государства.
Зачем там военные люди, понять из сообщения не удалось. «Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — заявил президент.
Как делать из границы «зону дружбы», видимо, не поняли не только рядовые белорусы. В итоге в середине дня на границе
Кстати, к утру приграничный туман если рассеялся, то слегка.
— Граждан Беларуси на территорию республики пропускают, —
Недоумение висит в воздухе, но, кажется, это уже просто особенность нашего климата.
Жри, что дают
Но главная боль последних дней — разгром и так хромающего и хворающего образования. То, что недоделали фальсификации на выборах, решили добить контрольным. Искоренить нелояльность, инакомыслие, свободолюбие и желание петь в общественных местах.
Самый показательный школьный конфликт — топовая минская гимназия № 50. Десяток учителей (горжусь, что среди них есть и мой учитель) записали обращение. «За долгие годы школу превратили в удобный инструмент для обслуживания власти. На протяжении многих лет последовательно дискредитировалось положение и статус учителя. И сегодня мы обращаемся к учителям, родителям, к своим бывшим ученикам. Мы обращаемся ко всему белорусскому обществу, и мы имеем на это право, потому что мы вместе воспитали достойное молодое поколение», — говорят люди с открытыми лицами, с именами, фамилиями, должностями.
На это администрация гимназии
Разгром несчастного среднего образования надо подкрепить ударом по вузам, по самой активной, инициативной, креативной и деятельной прослойке. Тут решили не изобретать велосипед и недовольных
Но идей нет, а удары наносить надо, в итоге глава государства анонсировал: в ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей. Все студенты MIT, Оксфорда, Гарварда и других ЕГУ вздрогнули. Белорусы продолжили недоумевать: это возможное непризнание наших дипломов за границей волнует большинство. В гуманитарных дисциплинах на диплом вообще мало кто смотрит, инженеры и технологи с зарубежными дипломами в Беларусь как-то не рвались. Но ок, не признавайте.
Но в целом попытка образумить студентов через объяснение, какие они никому не нужные, — слабый ход. В заявлении, мол «только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно», прекрасно вообще все. То есть профессии переводчика и преподавателя как бы не существует. Язык подучил — и валяй, делов-то. Хочешь, стихи переводи, хочешь, переговоры на высшем уровне. Дело нехитрое. Вон девятиклассник Коля Лукашенко
«Поэтому дало возможность государство им получить образование — идите учитесь», — резюмирует Лукашенко. А не дало бы — ходили бы без штанов. Или в лаптях. Или с непризнанным дипломом.
А пока ожидаемый экспертами раскол элит в Беларуси пошел по своему графику. Где-то расползается, где-то разбредается, кто-то сидит в засаде. А кого-то выдергивают и переставляют с места на место, создавая иллюзию надежности до очередного порыва ветра. Все, что не додолбят протестующие, взялась додолбить власть. Сама, своими руками: карая лучших, увольняя талантливых, исключая смелых. Заставляя остальных вставать, объединяться, вступаться, протестовать громче и громче, размывая основание вертикали. Пересадки в верхах от этого не спасут.
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Всё, что не додолбят протестующие, взялась додолбить власть. Сама, своими руками: карая лучших, увольняя талантливых, исключая смелых. Заставляя остальных вставать,...
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