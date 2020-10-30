Госдолг Беларуси в 2020 году увеличился почти на 30%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 октября текущего года составил 17,6 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

При этом в ведомстве отметили, что всего за девять месяцев 2020-го внешние заимствования выросли всего на 400 миллионов долларов (2,6%).

"Государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2020 года составил 56,9 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 12,1 миллиарда рублей (4,6 миллиарда долларов – Sputnik), или на 27,0%", – уточнили в Минфине.

Белорусские власти за январь-сентябрь текущего года на внешних рынках заняли около 1,6 миллиарда долларов, при этом долгов погасили только на 1,3 миллиарда.

"Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 10,5 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 1,7 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,0%", – рассказали в пресс-службе ведомства.

За отчетный период на внутреннем рынке размещались валютные и рублевые облигации на сумму в 294,4 миллиона долларов и 300 миллионов рублей соответственно. В то же время были погашены ценные бумаги на 469,5 миллиона долларов и 161,2 миллиона рублей.

Никто не рухнет

Ранее премьер Роман Головченко говорил , что хотел бы упредить комментарии, которые звучат в СМИ, что страна рухнет под долгами.

"Никто никуда не рухнет. Средства эти предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития", – заверил он.

Глава правительства сказал, что на погашение госдолга в 2021 году будет направлено 4,9 миллиарда рублей (внешнего – 4,2 миллиарда, внутреннего – 700 миллионов).