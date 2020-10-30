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Для "Гродно Азот" сформирован резерв специалистов

30.10.2020 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Сотрудников, которые препятствуют работе, отстранят от выполнения обязанностей, заявил генеральный директор ОАО "Гродно Азот" Игорь Бобырь.

"С учетом складывающейся ситуации было организовано формирование резерва требуемых специалистов, как для подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий", – цитирует Бобыря официальная газета предприятия "Гродненский химик". По его словам, желающих оказалось больше, чем требуется. Гендиректор отметил, что сейчас пришло время задействовать этот резерв.

Бобырь сказал, что тот, кто захочет остаться и продолжить работу в коллективе, останется, но препятствующих нормальному производству, отстранят от выполнения обязанностей. Он заострил внимание на том, что требования к специалистам, работающим на "Гродно Азоте", всегда были строгими не только по квалификации, но и по надежности.

© Sputnik / Илья Питалев
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Поэтому гендиректор считает недопустимым доверять судьбу завода и региона работникам, настроенным на "демонтаж производства, разрушающим отношения в коллективе, подрывающим систему ответственности и ставящим под угрозу безопасность региона".

Бобырь отметил, что "работающий завод – это не просто экономика, но еще и безопасность Гродненщины и ее соседей". Он назвал "Гродно Азот" сердцем региона, которое "должно биться без остановки в прямом и переносном смысле".

"Вопреки этому группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается "убить" завод. Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризируют десятитысячный коллектив завода, Гродненский регион и всю республику", – говорится в заявлении гендиректора.

По его мнению, эти группы непрерывно пропагандируют безответственность к судьбе предприятия и неприкрытую агрессию, в том числе и к рабочим, которые не хотят останавливать предприятие.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Желающих оказалось даже больше, чем требуется. По словам гендиректора предприятия, сейчас пришло время задействовать этот резерв.
 
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