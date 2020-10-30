Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Сотрудников, которые препятствуют работе, отстранят от выполнения обязанностей, заявил генеральный директор ОАО "Гродно Азот" Игорь Бобырь.

"С учетом складывающейся ситуации было организовано формирование резерва требуемых специалистов, как для подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий", – цитирует Бобыря официальная газета предприятия " Гродненский химик ". По его словам, желающих оказалось больше, чем требуется. Гендиректор отметил, что сейчас пришло время задействовать этот резерв.

Бобырь сказал, что тот, кто захочет остаться и продолжить работу в коллективе, останется, но препятствующих нормальному производству, отстранят от выполнения обязанностей. Он заострил внимание на том, что требования к специалистам, работающим на "Гродно Азоте", всегда были строгими не только по квалификации, но и по надежности.

Поэтому гендиректор считает недопустимым доверять судьбу завода и региона работникам, настроенным на "демонтаж производства, разрушающим отношения в коллективе, подрывающим систему ответственности и ставящим под угрозу безопасность региона".

Бобырь отметил, что "работающий завод – это не просто экономика, но еще и безопасность Гродненщины и ее соседей". Он назвал "Гродно Азот" сердцем региона, которое "должно биться без остановки в прямом и переносном смысле".

"Вопреки этому группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается "убить" завод. Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризируют десятитысячный коллектив завода, Гродненский регион и всю республику", – говорится в заявлении гендиректора.

По его мнению, эти группы непрерывно пропагандируют безответственность к судьбе предприятия и неприкрытую агрессию, в том числе и к рабочим, которые не хотят останавливать предприятие.