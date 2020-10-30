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За 2020 год госдолг Беларуси увеличился на 12,1 млрд рублей

30.10.2020 17:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным на 1 октября внешний государственный долг Беларуси составил 17,6 млрд долларов (+0,4 млрд $ за этот год). На данный момент общий госдолг составляет 56,9 млрд долларов. Об этом сообщает Минфин.

По официальным данным, в сентябре Беларусь привлекла порядка 40 млн долларов, в том числе 3 млн долларов от правительства и банков России, 25,6 млн долларов от Экспортно-импортного банка Китая, 12,8 млн долларов — от МБРР, 1,5 млн долларов — от ЕБРР и СИБ.

За прошедшие 9 месяцев Беларусь в сумме получила займов на 1,964 млрд долларов, в том числе 1,39 млрд через размещение облигаций, 432,2 млн — от правительства и банков России, 81,8 млн — от Экспортно-импортного банка Китая, 50,9 млн — от МБРР и 7,7 млн долларов — от ЕБРР и СИБ.

Погасила Беларусь в этом году 1,323 млрд долларов долга, в том числе 587,6 млн долларов по обязательствам перед правительством РФ и банками страны, 390,7 млн — перед банками КНР, 264,8 млн — перед ЕФСР, 76,7 млн — перед МБРР. 2,8 млн долларов вернули ЕБРР и СИБ, а 700 тыс. — товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц). 

Ранее сообщалось, что госдолг Беларуси на 1 сентября 2020 года составил 57,8 млрд рублей, а внешний государственный долг составил 17,7 млрд долларов США. Таким образом, внешний госдолг уменьшился на 100 млн долларов.

Напомним, что 4 сентября во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано выделение кредитных средств в размере полутора миллиардов долларов. Данные средства наша страна должна была частично направить на образовавшуюся задолженность перед Россией за поставки газа (330 млн долларов).

Посол Беларуси в России Владимир Семашко во вторник 29 сентября сообщил о том, что первая часть российского кредита уже должна была поступить в Беларусь. Он также отметил, что на погашение долгов эти деньги тратить не будут. Глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов 5 октября данную информацию опроверг, заявив, что средства придут в Беларусь только в конце месяца. Премьер-министр Роман Головченко опроверг слова Семашко двумя днями ранее. В итоге, первая часть кредита была получена 16 октября. 

 
 
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По данным на 1 октября внешний государственный долг Беларуси составил 17,6 млрд долларов (+0,4 млрд $ за этот год). На данный момент общий госдолг составляет 56,9 млрд...
 
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