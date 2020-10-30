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Лукашенко назвал Латушко «лахушкой» и рассказал про Координационный совет

30.10.2020 21:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко обозвал члене президиума Координационного совета Павла Латушко «лахушкой», который возглавил созданное на днях Народное антикризисное управление, и заявил, что в оппозиции «раздрай». Об этом он говорил сегодня перед силовиками на представлении новых глав МВД и ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Reuters

— И еще, анализировал утром все СМИ, как обычно… Создали уже «народное антикризисное управление»! Под управлением этого Лахушк… как его, Латушко, — сказал Лукашенко.

Он также объяснил силовикам, что истинная причина создания различных политических структур — раздрай в оппозиции.

«Ну есть Координационный совет! Нет, еще управление. А почему? А потому что раздрай начался. И после этого еще Цепкал) создаст сейчас что-то. Понимаете? Дохрена [их] там за границей — портфелей не хватает. И начали клепать вот эти правительства в изгнании. А для чего? А финансирование. Гранты ж будут давать под организацию — вот, антикризисное управление создали, опять за границей», — сказал Лукашенко.

 
 
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- И еще, анализировал утром все СМИ, как обычно… Создали уже «народное антикризисное управление»! Под управлением этого Лахушк… как его, Латушко, - сказал...
 
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