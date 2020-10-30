МТС обеспечит связью пассажиров новой ветки минского метро

Пассажиры новой ветки минского метро смогут пользоваться голосовой и интернет-связью МТС на первых четырех станциях: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Связь будет доступна как на платформах, так и в вагонах во время движения поездов.

Для развертывания 3G-сети использовалась технология UMTS900/UMTS2100. На платформах установлены распределенные базовые станции с несколькими секторами.

В тоннелях используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов. Это позволит равномерно охватить сигналом каждый метр тоннелей метро и даст возможность совершать непрерывные голосовые и интернет-соединения.

«МТС готов к запуску связи на новых ветках минского метро. С их открытием связь будет работать на платформах и в тоннелях. Для тоннелей метро мы используем решение, которое уже работает на других станциях метрополитена Минска. Подобное решение используют во многих городах мира. Оно позволяет клиентам на всем пути следования непрерывно пользоваться привычными сервисами: мессенджерами, видео онлайн, голосовым общением. Несмотря на большое количество пользователей в метро, движение поезда и металлический корпус вагонов, проект позволяет обеспечить высокую пропускную способность даже в часы пик», — прокомментировал Алексей Тяжких, руководитель технического департамента МТС

Связь МТС в тоннелях минского метро запустили в мае 2019 года. Сейчас абоненты МТС могут пользоваться 3G/4G-сетями между всеми станциями столичной подземки.