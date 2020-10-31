Рынок - более 10 млн долларов и растет. Производитель детских игрушек взялся за игрушки для животных

Источник материала: Tut.by

После 27 лет работы в сегменте детской игрушки белорусская компания Fancy выпустила коллекцию игрушек для домашних животных. Если рынок детской игрушки компания в 2019 году оценивала в 80 млн долларов, то рынок игрушек для домашних питомцев — шестая часть от него, рассказал TUT.BY директор по маркетингу Денис Василенок.



Фото: пресс-служба компании

— Мы вышли на новый для себя рынок, причем рынок растущий и, во многом, замещающий наш традиционный. Сейчас демографическая ситуация не очень благоприятная — детей рождается меньше. А потребность в заботе — неизменна. И часть людей, которые не готовы иметь детей, заводят питомцев, — рассказывает Денис Василенок.

Белорусских конкурентов у производителя нет, весь объем рынка занимала продукция из Китая. На предприятии обращают внимание на то, что жестких требований по сертификации таких товаров нет, но компания везде придерживается безопасных технологий.

— Важно, что мы вышли не только с отработанными технологиями производства, но и с маркетингом, чего в большинстве товаров для животных в наших широтах нет. Первые поставки, кроме Беларуси, сделаны в Россию, есть заказы в Украину. Уже понятно по первой реакции рынка, что будем удваивать коллекцию, — отмечает директор по маркетингу.

В коллекции игрушек для собак и кошек Fancy Pets — мягкие игрушки с шуршалками, пищалками, мячики для разных пород.

Как ранее сообщалось, в Беларуси свою долю на рынке детской игрушки Fancy оценивает в 40% . Основные направления продаж — Россия (около 40%), Беларусь (30%), Украина (20%), Прибалтика. Более 20 лет компания выпускала только мягкие игрушки, около пяти лет назад владельцы пошли по пути диверсификации производства. Начали с теста, потом пошел кинетический песок, краски, изделия из ПВХ. Производства компании расположены в Марьиной Горке и в агрогородке Блонь.