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Рынок - более 10 млн долларов и растет. Производитель детских игрушек взялся за игрушки для животных
31.10.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После 27 лет работы в сегменте детской игрушки белорусская компания Fancy выпустила коллекцию игрушек для домашних животных. Если рынок детской игрушки компания в 2019 году оценивала в 80 млн долларов, то рынок игрушек для домашних питомцев — шестая часть от него, рассказал TUT.BY директор по маркетингу Денис Василенок.
— Мы вышли на новый для себя рынок, причем рынок растущий и, во многом, замещающий наш традиционный. Сейчас демографическая ситуация не очень благоприятная — детей рождается меньше. А потребность в заботе — неизменна. И часть людей, которые не готовы иметь детей, заводят питомцев, — рассказывает Денис Василенок.
Белорусских конкурентов у производителя нет, весь объем рынка занимала продукция из Китая. На предприятии обращают внимание на то, что жестких требований по сертификации таких товаров нет, но компания везде придерживается безопасных технологий.
— Важно, что мы вышли не только с отработанными технологиями производства, но и с маркетингом, чего в большинстве товаров для животных в наших широтах нет. Первые поставки, кроме Беларуси, сделаны в Россию, есть заказы в Украину. Уже понятно по первой реакции рынка, что будем удваивать коллекцию, — отмечает директор по маркетингу.
В коллекции игрушек для собак и кошек Fancy Pets — мягкие игрушки с шуршалками, пищалками, мячики для разных пород.
Как ранее сообщалось, в Беларуси свою долю на рынке детской игрушки Fancy
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Рынок - более 10 млн долларов и растет. Производитель детских игрушек взялся за игрушки для животных
После 27 лет работы в сегменте детской игрушки белорусская компания Fancy выпустила коллекцию игрушек для домашних животных. Если рынок детской игрушки компания в 2019...
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